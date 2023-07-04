Общество 04.07.2023 в 10:47

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 отключит горячую воду с 10 по 19 июля

График проведения ремонтной программы утвержден администрацией столицы Бурятии
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Улан-Удэнская ТЭЦ-1 отключит горячую воду с 10 по 19 июля
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 остановит теплофикационное оборудование с 10 по 19 июля  для подготовки энергообъекта к предстоящему отопительному сезону. График проведения ремонтной программы утвержден администрацией Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе энергокомпании ТГК-14.

В связи с этим с 00:00 часов 10 июля будет остановлено все основное тепломеханическое оборудование с отключением горячего водоснабжения у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов в зоне обслуживания ТЭЦ-1. Подача горячей воды от котельных осуществляется по индивидуальным графикам.

За десять дней в соответствии с техническими требованиями и правилами безопасности специалистами Улан-Удэнской ТЭЦ-1 будет проведена полная ревизия и ремонт оборудования: паропроводы, трубопроводы, газоходы, градирня, запорная арматура, а также ремонт вспомогательных систем: насосов, электроустановок, оборудование КИПиА, трансформаторов и т.д. Также во время остановки энергетики очистят от зольных отложений газоходы к дымовым трубам, градирню и систему орошения от иловых отложений.

Работы по подготовке ТЭЦ-1 планируется завершить до 24:00 19 июля, после чего потребители города будут постепенно подключаться к горячему водоснабжению.

Фото: news.tgk-14.com
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