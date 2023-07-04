Общество 04.07.2023 в 11:12
В Бурятии грузовик травмировал 11-летнего велосипедиста
ДТП произошло в Прибайкальском районе, ведется розыск водителя грузовой автомашины
Текст: Номер один
Одиннадцатилетний мальчик получил травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Прибайкальском районе Бурятии. Инцидент произошел накануне днем, сообщили в республиканской ГИБДД.
Водитель неустановленного грузового автомобиля, следуя по автодороге Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино совершил касательное столкновение с несовершеннолетним велосипедистом.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии, в том числе ведется розыск водителя, скрывшегося с места ДТП.
Фото: ГИБДД
Водитель неустановленного грузового автомобиля, следуя по автодороге Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино совершил касательное столкновение с несовершеннолетним велосипедистом.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии, в том числе ведется розыск водителя, скрывшегося с места ДТП.
Фото: ГИБДД