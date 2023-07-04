Общество 04.07.2023 в 12:03

В Бурятии дорога превратилась в «котлован для сбора воды»

Речь идет об участке трассы от села Барыкино до Харитоново
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии дорога превратилась в «котлован для сбора воды»

В соцсетях опубликовали сообщение от жителей села Харитоново, Тарбагатайского района. Сельчане сообщают, что дорога у их села во время дождей становится непроходимой.

«По трассе от Барыкино до Харитоново ходит грейдер. Хорошо, что недавно он засыпал по краю дороги очень глубокие, опасные канавы - это в начале трассы от Барыкино. За это ему спасибо! Но дальше наша дорога превратилась в котлован для сбора воды. За многие годы постепенно всю дресву с дороги соскоблили до глины и песка и вытолкнули её на обочины дороги. И теперь вся дорога стала ямой, а по краям всей трассы появились огромные валуны. И теперь, во время дождя в низины сбегает вся вода и получаются огромные лужи»,

 - пишут жители в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
Как добавляют в сообщении, из-за огромных луж этот участок невозможно проехать на легковой машине. К своему обращению жители приложили соответствующую фотографию. По словам сельчан, лужа на снимке еще успеха подсохнуть, а после дождя там совсем невозможно проехать.

«Там настоящее болото. И таких луж по трассе несколько. Очень просим дорожную службу принять меры и привести дорогу в порядок», 

- добавляют в обращении.
В ответ руководитель районного учреждения «Дорожное эксплуатационное управление» Наталья Соболева сообщила, что сегодня на место отправят технику и затем расчистят места скопления воды.

 

Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»

Теги
тарбагатайский район дороги жалобы

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