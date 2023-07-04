ВСЖД ждет молодых специалистов из Улан-Удэ и Иркутска

Более 320 выпускников Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта (УУКЖТ) будут трудоустроены на предприятия Восточно-Сибирской железной дороги по итогам завершившегося в 2023 году обучения, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть молодых специалистов будет направлена в структурные подразделения магистрали, они пополнят предприятия локомотивного, вагонного и путевого хозяйств, а также службы автоматики, телемеханики и связи. В том числе, 43 начинающих инженера приедут работать на БАМ.Большинство из вчерашних студентов обучались по целевым направлениям от предприятий магистрали. Такой подход означает, что после окончания учебного заведения молодой специалист получает гарантированное рабочее место на закрепленном предприятии, что является важным фактором для их дальнейшего карьерного роста. В этом году доля «целевиков» составляет более 57% от общего количества принятых на магистраль молодых работников.В текущем году сразу 184 выпускника ИрГУПС и УУКЖТ закончили обучение с отличием. Вместе с красным дипломом за особые успехи в учебе 12 выпускникам были вручены именные часы начальника Восточно-Сибирской железной дороги.Отметим, что высокий уровень образовательной подготовки в этом году продемонстрировали и выпускники пяти школ-интернатов и лицея ОАО «РЖД», расположенных на станциях Восточно-Сибирской железной дороги. Из 180 одиннадцатиклассников с медалью закончили обучение 35 человек. Традиционно в числе наиболее популярных направлений дальнейшего обучения выпускников этих школ – ведущие железнодорожные вузы страны.Фото: company.rzd.ru