Общество 04.07.2023 в 16:06

«Присоединяйся к своим!»

Военнослужащие из Бурятии призвали земляков на защиту интересов Родины
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Текст: Номер один
«Присоединяйся к своим!»
Бойцы воинских соединений Бурятии поделились причинами выбора военной профессии.

«Это, конечно, понимание того, что у меня семья. Моя жена и дети, я должен их защитить. Даже если сейчас до них не доберётся это, то за внуков и их детей страшно. Я должен здесь быть, защищать их будущее», - отметил военнослужащий с позывным Курумкан.

Военнослужащий с позывным Водолей выбрал службу по контракту и отправился на СВО, чтобы поддержать своих сослуживцев. Он родом из Северной Осетии, служит в воинском соединении Бурятии и отмечает: «Единому народу - только победа»:

«В сентябре заехали и с того времени здесь. Я служил срочную службу и подписал контракт. Решил, что я здесь нужен, и вот я здесь», - рассказал он.

Боец с позывным Клин рассказал, что он продолжает дело своих дедов.

«У меня оба деда воевали в Великую Отечественную войну. И мой выбор – это дань уважения их подвигу. Вы видите, что сейчас происходит здесь. И сейчас для нас такая же битва, как тогда была. И я вернусь с победой. Искореним эту нечисть, и все будет хорошо», - рассказал Клин.

Боевой дух многих военнослужащих поддерживает именно связь с делом солдат Великой Отечественной войны.
«Сейчас мы пришли к тому времени, когда это дело касается каждого. Нет такого, что это не моя забота – это наша страна, и кроме нас никто ее не пойдет отстаивать. Как продолжатели дела своих дедов, мы сегодня добиваем то, что когда-то не добили они: та же свастика, на той же технике, что была у фашистов. Хочу сказать тем, кто не хочет ехать сюда, стоит, всё-таки, идти к своим, потому что не нужно думать только о себе. И вместе завершить начатое до конца», - подчеркнул военнослужащий Глеб.

Оставаться в стороне, когда твой дом и Отечество в опасности - не твой выбор. Пришло время мужественных решений, пришло время прийти на подмогу СВОим!

Присоединяясь на службу Родине, участники СВО и их семьи получают поддержку на всех этапах: социальные льготы, денежные выплаты, помощь также оказывают созданное по инициативе правительства Бурятии АНО «Содействие», бизнес-сообщество и общественные организации.

Подробная информация на сайте: доброволец03.рф

По вопросам заключения контракта можно обращаться по телефону: 8 (3012) 33-42-67 или по адресу: Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7б

Фото: egov-buryatia.ru
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