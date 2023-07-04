«Ростелеком» наградил ИТ-журналистов Бурятии и Забайкальского края

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа XII конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» и поблагодарил участников из двух регионов — Бурятии и Забайкалья. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи в студиях оператора Улан-Удэ и Читы.В этом году конкурсанты заявляли публикации, сюжеты и подкасты об ИТ-технологиях по пяти основным номинациям: «Печатная пресса», «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Радио и подкасты», «Телевидение» и «Социальные медиа». Также партнеры конкурса — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде — учредили специальные номинации: «Цифровизация региональных госуслуг», «Научпоп про мобилу» и «Киберриски в детской среде».«Наша компания благодарна за вклад в популяризацию цифровых технологий. Благодаря средствам массовой информации жители республики и края узнают о новейших ИТ-технологиях, которые внедряются в промышленности, медицине и образовании. Журналисты Бурятии и Забайкалья интересно и доступно рассказывают о внедрении интеллектуальной транспортной системы, показывают работу связи в сельской местности и цифровизации новостроек, а также как видеонаблюдение помогает бороться с лесными пожарами», — отметил Баяр Доржиев, технический директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».Участников регионального этапа оценивало сибирское жюри: председатель правления Новосибирского союза журналистов Яков Самохин, председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, руководитель Высшей школы журналистики и медиапроизводства Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ Александр Гимельштейн, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян, директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» (Сибирь) Наталья Моисеева.«Цифровые технологии быстро развиваются, они дают людям, бизнесу и госорганизациям новые возможности. Я с интересом слежу за тенденциями в отрасли связи и телекоммуникаций, а участие в конкурсе является для меня дополнительным стимулом в профессиональном развитии», — рассказала журналист сайта «Бураяд Унэн», участница конкурса в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» Светлана Добрынина.«Благодаря “Ростелекому” у нас есть возможность увидеть, как работают новые сервисы, узнать мнение первых пользователей. В Забайкальском крае есть цифровые проекты, которые впервые внедряются в России, например, “Умные каски” и “Умные счетчики”, а наши телезрители первыми узнают о них», — отметил Антон Калганов, участник конкурса в номинации «Телевидение», журналист ГТРК «Чита».Итоги федерального этапа конкурса будут подведены до 30 сентября. Главный приз для победителей федерального этапа — поездка на Камчатку, где работают инновационные площадки и производственные объекты «Ростелекома» и партнеров.Фото: «Ростелеком»