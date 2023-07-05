Общество 05.07.2023 в 09:16

В Бурятии в Байкал унесло двух туристов, сплавлявшихся по реке Верхняя Ангара

Один из них найден, поиск второго продолжают спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда
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Текст: Номер один
В Бурятии в Байкал унесло двух туристов, сплавлявшихся по реке Верхняя Ангара
В Бурятии двух мужчин, сплавлявшихся по реке Верхняя Ангара, вынесло в озеро Байкал, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Северо-Байкальского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Всего - восемь человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России два человека личного состава, две единицы техники.

Спасателями найден один мужчина в удовлетворительном состоянии, продолжаются поиски второго. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Фото: «Номер один»
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