В Бурятии в Байкал унесло двух туристов, сплавлявшихся по реке Верхняя Ангара

В Бурятии двух мужчин, сплавлявшихся по реке Верхняя Ангара, вынесло в озеро Байкал, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Северо-Байкальского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Всего - восемь человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России два человека личного состава, две единицы техники.Спасателями найден один мужчина в удовлетворительном состоянии, продолжаются поиски второго. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.Фото: «Номер один»