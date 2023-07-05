Общество 05.07.2023 в 09:38

В Улан-Удэ мама спасла дочь, оттолкнув ее с дороги в момент ДТП

Женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в БСМП, ребенок отпущен домой
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мама спасла дочь, оттолкнув ее с дороги в момент ДТП
В Улан-Удэ вчера около шести часов вчера 30-летняя водитель автомобиля «Хендэ Солярис», не имеющая прав управления, следуя по бульвару Карла Маркса в районе дома № 6, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на двух пешеходов: 36-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь.

В результате ДТП  пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в БСМП. У ребенка диагностированы ушибы и ссадины, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой. В момент наезда мама успела оттолкнуть дочку, сообщили в республиканской ГИБДД.

Установлено, что водитель прошла обучение в автошколе, однако экзамен в ГИБДД не сдала. В отношении нарушительницы составлены административные материалы. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГИБДД
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