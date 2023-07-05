В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-Ламы XIV

6 июля, в дацане «Ринпоче Багша» пройдет праздник в честь 88-ого дня рождения Его Святейшества Далай-Ламы XIV.



«Досточтимый Еше Лодой Ринпоче совместно с монахами дацана «Ринпоче Багша» проведёт молебен о долгой жизни Его Святейшества и хурал «Намдак сан», в завершении торжества всех собравшихся ожидает праздничный торт и концерт»,

- рассказали на сайте буддийского центра.



Сбор гостей в 16:30, начало программы в 17:00. После концерта состоится благословение желающих одеяниями Его Святейшества Далай-ламы XIV.