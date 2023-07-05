В Улан-Удэ возле Гостиных рядов на пять дней перекроют дорогу

В связи с перекрытием дороги по улице Кирова с 8 по 12 июля изменится схема движения общественного транспорта, сообщили в администрации города. По улице Кирова на участке дороги от улицы Ленина и до улицы Коммунистическая проводится капитальный ремонт тепловых сетей.

Изменение схемы движения произойдет на автобусных маршрутах частных и муниципальных перевозок №№ 2, 2А, 15, 27, 27 «Первое поле», 29, 33, 37, 37 «Дачный», 77, 80, 82, 95, 97, 97К.

Движение будет осуществляться в объезд закрытого для движения участка по ул. Кирова через ул. Свободы – ул. Банзарова - далее по утвержденной схеме.

Отметим, что для общественного транспорта на период проведения ремонтных работ по ул. Кирова определены два временных места остановки автобусов по ул. Банзарова.