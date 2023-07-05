Общество 05.07.2023 в 12:41
В Улан-Удэ задержали беглого заключенного
Находясь федеральном розыске, он пытался обкрасть магазин
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали скрывавшегося от правосудия мужчину, выехав на срабатывание кнопки тревожной сигнализации в круглосуточном продуктовом магазине, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Когда на место прибыл наряд вневедомственной охраны, персонал магазина объяснил, что посетитель пытался украсть товар. По камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, работники увидели, как мужчина спрятал себе за пазуху четыре упаковки с красной рыбой и направился к выходу. Работники супермаркета сразу же нажали «тревожную кнопку». Кроме рыбы у мужчины была принесенная с собой бутылка со спиртным.
При проверке документов росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за невозвращение в исправительное учреждение системы УФСИН.
Задержанный, 33-летний улан-удэнец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Похищенный товар стоимостью более двух с половиной тысяч рублей у него был изъят и возвращен в магазин.
Фото: Росгвардия
Когда на место прибыл наряд вневедомственной охраны, персонал магазина объяснил, что посетитель пытался украсть товар. По камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, работники увидели, как мужчина спрятал себе за пазуху четыре упаковки с красной рыбой и направился к выходу. Работники супермаркета сразу же нажали «тревожную кнопку». Кроме рыбы у мужчины была принесенная с собой бутылка со спиртным.
При проверке документов росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за невозвращение в исправительное учреждение системы УФСИН.
Задержанный, 33-летний улан-удэнец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Похищенный товар стоимостью более двух с половиной тысяч рублей у него был изъят и возвращен в магазин.
Фото: Росгвардия
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