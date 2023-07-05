В Улан-Удэ задержали беглого заключенного

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали скрывавшегося от правосудия мужчину, выехав на срабатывание кнопки тревожной сигнализации в круглосуточном продуктовом магазине, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Когда на место прибыл наряд вневедомственной охраны, персонал магазина объяснил, что посетитель пытался украсть товар. По камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, работники увидели, как мужчина спрятал себе за пазуху четыре упаковки с красной рыбой и направился к выходу. Работники супермаркета сразу же нажали «тревожную кнопку». Кроме рыбы у мужчины была принесенная с собой бутылка со спиртным.При проверке документов росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске за невозвращение в исправительное учреждение системы УФСИН.Задержанный, 33-летний улан-удэнец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Похищенный товар стоимостью более двух с половиной тысяч рублей у него был изъят и возвращен в магазин.Фото: Росгвардия