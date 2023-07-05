В Улан-Удэ в «Ночь Ёхора» допоздна будет работать маршрут до Этномузея

7 июля в связи с проведением фестиваля «Ночь Ёхора» (Возрастное ограничение 0+) на территории Этнографического музея, МУП «Городские маршруты» увеличит количество автобусов на маршруте №37.



«Данная мера принята для того, чтобы каждый участник мероприятия мог без труда добраться до места назначения. Нам важно, чтобы перевозка гостей и жителей Улан-Удэ была комфортной и безопасной во время проведения и по окончанию фестиваля»,

- рассказывает и.о. директора МУП "Городские маршруты" Александр Надточин.



К четырем автобусам большой вместительности - «Волгабас», 7 июля с 16:00 и до 01:30 часов будут добавлены ещё два автобуса «Волгабас». Отметим, что ежедневно по данному направлению в рейс выходят четыре автобуса.Фото: Номер один