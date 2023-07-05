Общество 05.07.2023 в 13:52
Соседние с Бурятией регионы вводят режим повышенной готовности
Дожди и подъем рек заставили власти Иркутской области и Забайкалья пойти на такой шаг
Текст: Номер один
В связи с ухудшением погодных условий на территориях западных, южных и верхнеленских районов Иркутской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики, в регионе вводится режим повышенной готовности с 5 по 7 июля 2023 года. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.
Как сообщает его пресс-служба, согласно указу, министерству жилищной политики и энергетики необходимо организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах, организовать взаимодействие с ПАО «Иркутскэнерго» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения населения Иркутской области. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.
По информации Иркутского гидрометцентра, 5 – 6 июля местами в западных, южных, верхнеленских районах Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, по области грозы, град, порывы северо-западного ветра 15–20 метров в секунду.
При этом, 5 июля на реках Снежная, Хара-Мурин, в верховьях рек Уда, Белая отмечается повышение уровня воды на 90–130 сантиметров, в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Бирюса, малых реках Южного Прибайкалья – повышение уровня воды на 30–90 сантиметров. На реке Витим отмечается понижение уровня воды на 10–30 сантиметров, на реке Лене на участке Киренск – Змеиново – Петропавловский, на реке Киренге в районе населенного пункта Шорохово – понижение уровня воды на 30–80 сантиметров. Отметки уровней воды ниже критических.
6–7 июля на реках Белая, Ока, Ия ожидается повышение уровня воды на 100–190 сантиметров, на малых реках Южного Прибайкалья, реках Иркут, Китой, Уда, Бирюса – повышение уровня воды на 50–100 сантиметров. На реках Лена, Киренга и Витим продолжится понижение уровня воды на 30–70 сантиметров, на остальных реках Ленского бассейна – колебание уровня воды в пределах 5–20 сантиметров.
Режим повышенной готовности в связи с угрозой паводков введен с 4 июля и в Забайкалье в связи с выпадением обильного количества осадков и угрозы паводков. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов, сообщает официальный портал региона.
Органам местного самоуправления рекомендовано: подготовить системы водоснабжения, провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затоплений.
Также поручено проверить и организовать при необходимости пункты временного размещения жителей, организовать транспортное обеспечение жителей продуктами и медикаментами.
От МЧС России помимо пожарно-спасательных гарнизонов готовы к реагированию аэромобильная группировка, подвижный пункт управления. В случае необходимости будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России.
Напомним, в Бурятии также идут дожди. Поднимаются реки в Курумканском и Баунтовском районах. Местами топит дороги и сенокосы.
Фото: пресс-службы правительства Забайкалья
Как сообщает его пресс-служба, согласно указу, министерству жилищной политики и энергетики необходимо организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах, организовать взаимодействие с ПАО «Иркутскэнерго» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения населения Иркутской области. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.
По информации Иркутского гидрометцентра, 5 – 6 июля местами в западных, южных, верхнеленских районах Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, по области грозы, град, порывы северо-западного ветра 15–20 метров в секунду.
При этом, 5 июля на реках Снежная, Хара-Мурин, в верховьях рек Уда, Белая отмечается повышение уровня воды на 90–130 сантиметров, в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Бирюса, малых реках Южного Прибайкалья – повышение уровня воды на 30–90 сантиметров. На реке Витим отмечается понижение уровня воды на 10–30 сантиметров, на реке Лене на участке Киренск – Змеиново – Петропавловский, на реке Киренге в районе населенного пункта Шорохово – понижение уровня воды на 30–80 сантиметров. Отметки уровней воды ниже критических.
6–7 июля на реках Белая, Ока, Ия ожидается повышение уровня воды на 100–190 сантиметров, на малых реках Южного Прибайкалья, реках Иркут, Китой, Уда, Бирюса – повышение уровня воды на 50–100 сантиметров. На реках Лена, Киренга и Витим продолжится понижение уровня воды на 30–70 сантиметров, на остальных реках Ленского бассейна – колебание уровня воды в пределах 5–20 сантиметров.
Режим повышенной готовности в связи с угрозой паводков введен с 4 июля и в Забайкалье в связи с выпадением обильного количества осадков и угрозы паводков. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов, сообщает официальный портал региона.
Органам местного самоуправления рекомендовано: подготовить системы водоснабжения, провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затоплений.
Также поручено проверить и организовать при необходимости пункты временного размещения жителей, организовать транспортное обеспечение жителей продуктами и медикаментами.
От МЧС России помимо пожарно-спасательных гарнизонов готовы к реагированию аэромобильная группировка, подвижный пункт управления. В случае необходимости будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России.
Напомним, в Бурятии также идут дожди. Поднимаются реки в Курумканском и Баунтовском районах. Местами топит дороги и сенокосы.
Фото: пресс-службы правительства Забайкалья
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