В районе Бурятии уже появились первые грибы

В Заиграевском районе уже собирают первые грибочки. Об этом рассказали в районной газете «Вперед». Жители поделились фотографиями. По словам сельчан, грибы собрали в лесах в 3 км от сел Новоильинска и Челутая. Об этом же рассказали и жители Заиграево.С учетом, что последние недели часто льет дождь, вероятно, он и стал причиной раннего урожая.Фото: Номер один; "Вперед"