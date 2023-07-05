Общество 05.07.2023 в 15:56

В районе Бурятии уже появились первые грибы

Дождливая погода пробудила дары природы
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии уже появились первые грибы
В Заиграевском районе уже собирают первые грибочки. Об этом рассказали в районной газете «Вперед». Жители поделились фотографиями. По словам сельчан, грибы собрали в лесах в 3 км от сел Новоильинска и Челутая. Об этом же рассказали и жители Заиграево. 



С учетом, что последние недели часто льет дождь, вероятно, он и стал причиной раннего урожая.


Фото: Номер один; "Вперед"
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