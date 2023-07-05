Общество 05.07.2023 в 15:56
В районе Бурятии уже появились первые грибы
Дождливая погода пробудила дары природы
Текст: Евгения Гармаева
В Заиграевском районе уже собирают первые грибочки. Об этом рассказали в районной газете «Вперед». Жители поделились фотографиями. По словам сельчан, грибы собрали в лесах в 3 км от сел Новоильинска и Челутая. Об этом же рассказали и жители Заиграево.
С учетом, что последние недели часто льет дождь, вероятно, он и стал причиной раннего урожая.
Фото: Номер один; "Вперед"
С учетом, что последние недели часто льет дождь, вероятно, он и стал причиной раннего урожая.
Фото: Номер один; "Вперед"
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