Общество 05.07.2023 в 16:53

В Бурятии будет разработана туристическая схема макротерритории

Проекты будут представлены в правительстве РФ в первом квартале 2024 года
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Текст: Номер один
В Бурятии будет разработана туристическая схема макротерритории
По инициативе Министерства экономического развития России началась работа над созданием туристической схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал». В ее состав вошли два региона России – Бурятия и Иркутская область, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Проекты, разработанные ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ), будут представлены в правительстве РФ в первом квартале 2024 года.

Туристическая схема — это пространственные стратегии, которые расставляют приоритеты с учетом всей информации о регионе и проектов, которые уже реализовали или собираются реализовать. Что улучшить сначала — транспорт, гостиницы или инженерные системы, какие точки роста прокачивать, что в первую очередь нужно туристам для комфортных путешествий?

К работе над каждым проектом привлекается многопрофильный консорциум с компетенциями в области мастер-планирования и бизнес-консалтинга в сфере туризма и гостиничной недвижимости. Главой консорциума на проекте «Байкал» стала компания «Commonwealth Partnership».

«Разработка проекта позволит нам комплексно подойти к развитию туристской индустрии на озере Байкал, - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, - Мы сможем получить «оценку со стороны» и внести все необходимые коррективы для продвижения турпродуктов Бурятии на федеральном уровне».

Всего в 2022-2024 годах в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и государственной программы «Развитие туризма» запланировано создание 12 федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования макротерриторий. На сегодняшний день завершена разработка трех межрегиональных проектов: «Западный Юг России», «Большое Золотое кольцо», «Дальний Восток», а также схемы развития туризма Российской Федерации.

Фото: egov-buryatia.ru
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