Общество 05.07.2023 в 17:42

В двух микрорайонах Улан-Удэ отловят бездомных собак

Жители также смогут бесплатно привить от бешенства своих питомцев
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Текст: Евгения Гармаева
В двух микрорайонах Улан-Удэ отловят бездомных собак

6 июля пройдет рейд по собакам в мкрн Заречный и на территории СНТ «Урожай». Об этом сообщили в администрации города.

Мобильные группы проверят порядок содержания домашних собак, подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных. Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: +79025301708.

С 10:00 до 15:00 в мобильном пункте по ул. Красночикойская, 51 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их.

Горожанам необходимо:

– приготовить ветеринарный паспорт на животных, если есть. Если нет, то могут купить у врачей, цена - 35 рублей;
– регистрационное удостоверение, если есть или жетон. Если регистрации на собаку нет, то ее проведут путём чипирования и выдадут регистрационное удостоверение. Цена чипирования - 355 рублей.


Фото: Номер один

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