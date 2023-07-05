В двух микрорайонах Улан-Удэ отловят бездомных собак

6 июля пройдет рейд по собакам в мкрн Заречный и на территории СНТ «Урожай». Об этом сообщили в администрации города.

Мобильные группы проверят порядок содержания домашних собак, подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных. Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: +79025301708.



С 10:00 до 15:00 в мобильном пункте по ул. Красночикойская, 51 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их.



Горожанам необходимо:



– приготовить ветеринарный паспорт на животных, если есть. Если нет, то могут купить у врачей, цена - 35 рублей;

– регистрационное удостоверение, если есть или жетон. Если регистрации на собаку нет, то ее проведут путём чипирования и выдадут регистрационное удостоверение. Цена чипирования - 355 рублей.





Фото: Номер один