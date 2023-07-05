В Бурятии сельчанин убил сестру своей бывшей жены и ранил ее мужа

В Бурятии 2 июля утром в карете скорой медицинской помощи по пути из поселка Аршан в районную больницу в результате колото-резаного ранения шеи скончалась 32-летняя женщина; ее муж также был госпитализирован с колото-резаными ранениями живота и шеи, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, потерпевшая с супругом гостила у сестры в поселке Аршан Тункинского района . Ранним утром 2 июля бывший муж сестры, с которым они накануне поссорились, проник к ним в дом и нанес гостям удары ножом по различным частям тела. Женщина от полученных повреждений скончалась, ее мужу была оказана необходимая врачебная помощь. Нападавший скрылся с места происшествия и сам свел счеты с жизнью.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Фото: «Номер один»