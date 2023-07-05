Общество 05.07.2023 в 18:40

В Бурятии сельчанин убил сестру своей бывшей жены и ранил ее мужа

Он поссорился с бывшей родней, а высшую меру наказания после расправы определил себе сам
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии сельчанин убил сестру своей бывшей жены и ранил ее мужа
В Бурятии 2 июля  утром в карете скорой медицинской помощи по пути из поселка Аршан в районную больницу в результате колото-резаного ранения шеи скончалась 32-летняя женщина; ее муж также был госпитализирован с колото-резаными ранениями живота и шеи, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, потерпевшая с супругом гостила у сестры в поселке Аршан Тункинского района . Ранним утром 2 июля бывший муж сестры, с которым они накануне поссорились, проник к ним в дом и нанес гостям удары ножом по различным частям тела. Женщина от полученных повреждений скончалась, ее мужу была оказана необходимая врачебная помощь. Нападавший скрылся с места происшествия и сам свел счеты с жизнью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.  

Фото: «Номер один»
Теги
преступность убийство финал

Все новости

В Бурятии сельчанин убил сестру своей бывшей жены и ранил ее мужа
05.07.2023 в 18:40
В Улан-Удэ ТГК-14 повредила водопровод на Гагарина
05.07.2023 в 17:54
В двух микрорайонах Улан-Удэ отловят бездомных собак
05.07.2023 в 17:42
В Бурятии будет разработана туристическая схема макротерритории
05.07.2023 в 16:53
В районе Бурятии уже появились первые грибы
05.07.2023 в 15:56
«Друг их просто сбежал»
05.07.2023 в 15:43
В улан-удэнском парке по-новому зацветет «Лотос»
05.07.2023 в 14:36
Японцы подарили премьер-министру Монголии собаку «акита-ину»
05.07.2023 в 14:22
В Улан-Удэ телеграм-бот помог выйти на пьяного водителя
05.07.2023 в 14:05
Соседние с Бурятией регионы вводят режим повышенной готовности
05.07.2023 в 13:52
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июля

Читайте также
В Улан-Удэ ТГК-14 повредила водопровод на Гагарина
Предполагалось отключение холодной воды, но «Водоканал» ведет ремонт без отключения  водоснабжения
05.07.2023 в 17:54
В двух микрорайонах Улан-Удэ отловят бездомных собак
Жители также смогут бесплатно привить от бешенства своих питомцев
05.07.2023 в 17:42
В Бурятии будет разработана туристическая схема макротерритории
Проекты будут представлены в правительстве РФ в первом квартале 2024 года
05.07.2023 в 16:53
В районе Бурятии уже появились первые грибы
Дождливая погода пробудила дары природы
05.07.2023 в 15:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru