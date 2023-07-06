В Улан-Удэ будут судить ОПГ наркосбытчиков

В Бурятии завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи улан-удэнцев членов структурного подразделения преступного сообщества. Они занимались сбытом наркотиков в Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, сообщили в республиканском МВДФигуранты обвиняются в сбыте синтетических наркотических средств и наркотических средств каннабисной группы в значительном и крупном размерах в составе организованного преступного сообщества. Их противоправная деятельность задокументирована и пресечена сотрудниками Управления наркоконтроля регионального МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий.Следствием установлена причастность фигурантов в возрасте от 18 до 30 лет к 53 фактам противоправных деяний, в том числе – к 49 особо тяжким преступлениям.Члены преступного сообщества, состоявшего из четырех обособленных подгрупп, с октября 2020 года по июнь 2021 года занимались распространением наркотиков в Бурятии через интернет-магазин в одном из мессенджеров. Злоумышленники сбывали наркотики с помощью организации тайников с «закладками».Отметим, что трое из обвиняемых выступали сначала в качестве «розничных закладчиков». Затем уже на правах «фасовщиков», стали получать оптовые партии наркотиков и, после фасовки на миниоптовые партии, сбывать зелье.В ходе обыска по местам жительства фигурантов полицейскими также обнаружены и изъяты наркотические средства, которые они хранили с целью личного употребления. Всего при расследовании уголовного дела, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 300 граммов высококонцентрированных синтетических наркотических средств и наркотических средств каннабисной группы.В ходе следствия установлено, что шестеро из семи фигурантов являлись потребителями наркотических средств. При задержании у злоумышленников изъяты наркотические средства, которые они хранили для личного потребления, в том числе – наркотическое средство ЛСД в особо крупном размере.Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Двое из них были трудоустроены, однако желая получить более высокий доход, прибегли к противоправной деятельности. Кроме того, один из фигурантов причинил тяжкий вред здоровью человека.Уголовное дело в отношении обвиняемых с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение таких преступлений - 20 лет лишения свободы.Фото: pixabay.com