Бурятские таможенники не дали вывезти из РФ старинные литографии

Два листа из многотомного издания 1849-1853 годов пытался незаконно вывезти из России гражданин Монголии. Старинные литографии оказались частью раздела «Броня, оружие, кареты и конская сбруя», сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта обнаружили культурную ценность во время таможенного контроля на пассажирском направлении. Мужчина выезжал из России в Монголию на личном автомобиле, при опросе он заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Но при осмотре багажа таможенники обнаружили пакет с двумя бумажными листами размером 39 на 53 см с изображением шлемов в различных проекциях и надписью «Хромолитографiя Ф. Дрегора». Разрешительных документов на перемещение данной категории товаров у мужчины не было.Иллюстрации таможенники изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что представленные предметы созданы более 100 лет назад и являются культурной ценностью.Согласно экспертной оценке иллюстрации, нанесенные методом хромолитографии - часть научного труда «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению императора Николая I». Это уникальный по своей полноте иллюстрированный свод памятников отечественной старины, собранный профессором Императорской Академии художеств Ф.Г. Солнцевым с 1830 года на протяжении двадцати с лишним лет. Многотомник был издан в 1849-53 годах тиражом в 600 экземпляров.Вывоз культурных ценностей физическими лицами для личного пользования осуществляется с обязательным таможенным декларированием и с предоставлением таможенному органу заключения минкультуры России). В отношении гражданина Монголии возбуждено два дела об административных правонарушениях за недекларирование товара (ст.16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений (ст.16.3 КоАП РФ). Иллюстрации помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни, их дальнейшую судьбу решит суд.совершал многочисленные поездки по старинным русским городам, монастырям и церквям, где тщательно фиксировал памятники истории и культуры. Результатом его труда и стало вышеописанное издание, состоящее из шести отделений - альбомов, включивших в себя 508 листов большого формата цветных хромолитографий отечественных памятников культуры, тетрадей текстового печатного материала к каждому из шести отделений в четвертую долю листа.Появление на свет этого издания связано с развитием в XIX веке так называемой «художественной археологии», родоначальником которой принято считать художника Ф.Г. Солнцева (1801— 1892). Рисунки Ф.Г. Солнцева были переведены литографом Ф. Дрегером в хромолитографии и сгруппированы тематически в шесть отделений.Впервые переиздание «Древностей» было осуществлено в полном комплекте в 2006 году в Санкт-Петербурге. Репринтная копия включает 14 томов (шесть отделений альбомов, одно дополнение к III отделению альбома, шесть отделений каталога, одно дополнение к III отделению каталога).Фото: Бурятская таможня