Общество 06.07.2023 в 12:38
В Улан-Удэ комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД введен на ул. Боевая
Камера будет фиксировать нарушения ПДД, связанные с нарушением скоростного режима
Текст: Номер один
В Улан-Удэ введен в эксплуатацию комплекс фото-видеофиксации нарушений ПД на улице Боевая, сообщили в республиканской ГИБДД.
Здесь в районе остановки общественного транспорта установлена стационарная камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с нарушением скоростного режима.
Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД
Здесь в районе остановки общественного транспорта установлена стационарная камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с нарушением скоростного режима.
Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД