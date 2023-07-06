В Улан-Удэ комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД введен на ул. Боевая

В Улан-Удэ введен в эксплуатацию комплекс фото-видеофиксации нарушений ПД на улице Боевая, сообщили в республиканской ГИБДД.Здесь в районе остановки общественного транспорта установлена стационарная камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с нарушением скоростного режима.Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД