Общество 06.07.2023 в 13:56

В Бурятию ненадолго вернется жаркая погода

Завтра в Улан-Удэ воздух прогреется до +28 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятию ненадолго вернется жаркая погода

В республику на пару дней вернется жара. Как сообщает Бурятгидрометцентр, завтра, 7 июля по Бурятии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью по южным районам местами ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +13,+18, местами опустится до +7,+1. Уже днем заметно потеплеет – столбики термометра поднимутся до +24,+29, местами +18,+23, по северной половине до +32.

В Улан-Удэ завтра погода без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +15,+17, днем воздух прогреется до +26,+28.

8 июля в нашем регионе также прогнозируют переменную облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром - туманы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью составит +14,+19, местами +7,+12. Днем температура поднимется до +28,+33 градусов, местами - до +18,+23.

9 июля в республике ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +9,+14 градусов. Температура днем +28,+33, местами до +18,+23.



Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
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