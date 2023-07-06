Общество 06.07.2023 в 14:48

Улан-Удэ приводят в порядок после обильных дождей

Улицы круглосуточно очищают уборщики, подметально-уборочные машины и трактора-щетки
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-Удэ приводят в порядок после обильных дождей

В городе убирают наносы грунта с проезжей части, ликвидирует промоины на улицах, грейдируют дороги, очищают ливневые канализации и другое, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Накануне сотрудники Комбината убирали наносы грунта с проезжей части на улицах Дзержинского, Амагаева, Н. Петрова, Майской, Ленина, Советской, Куйбышева, Смолина, Дорожной, Кундо, Керамической. Сегодня работы ведутся на улицах Дальневосточной, Кузнецкой, Свободы. Также грунт убирают с остановок в микрорайонах Солнечный и Зеленхоз. Повторная уборка пройдет по центральным дорогам.

Также коммунальщик ликвидировали промоины путем отсыпки на улицах Кутузова, Дзержинского, Лысогорской. Сегодня устранят провал на улице Балтахинова вблизи надземного пешехода. Помимо этого, ведется грейдирование грунтовых дорог, которые размыло дождевыми потоками. Это участки на улицах Трубачеева, Третьякова, Зеленоградской и в мкрн Светлый по маршруту следования общественного транспорта №27.



Также мобильные бригады Комбината продолжают прочищать ливневые канализации от песка и мусора. Сегодня специалисты работают на улицах Боевой и Балтахинова. Во всех районах города улицы круглосуточно очищают уборщики территорий, подметально-уборочные машины и трактора-щетки.


Фото: администрация города

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