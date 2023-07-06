В Улан-Баторе выпало максимальное количество осадков за 60 лет

Мэр монгольской столицы Долгорсурэнгийн Сумъяабазар издал распоряжение о переводе шести районов города в режим повышенной готовности. Здесь из-за идущего три дня дождя были подтоплены дороги, гаражи и подвалы многих зданий и домов.«Специальная комиссия столицы сегодня приступила к работе по переводу шести районов города в режим повышенной готовности, который ввел своим распоряжением мэр. Штаб по чрезвычайным ситуациям при администрации города круглосуточно принимает неотложные меры и проводит аварийно-восстановительные работы», - говорится в пресс-релизе мэрии.Дожди в Улан-Баторе идут с краткими перерывами с третьего июля. По данным метеорологов четвертого июля выпало 23 мм осадков. Это максимальное количество осадков за 60 лет. В двух городских реках уровень воды поднялся настолько, что залил часть дорог. Поэтому мэрия временно изменила 53 маршрута по 6 направлениям движения общественного транспорта.«Мы исправляем ошибки городского планирования в Улан-Баторе, допущенные за последние 30 лет», - объяснил мэр на брифинге причины затопления в шести городских районах.Также в мэрии отметили, что самые сложные работы предстоят при демонтаже мостовых сооружений, препятствующих сбросу воды и восстановлении дамб.Фото: unsplash.com