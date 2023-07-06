Общество 06.07.2023 в 20:28

БРО партии «Справедливая Россия» назвала лидеров предвыборного списка

В первую тройку вошли Сергей Пашинский,  Дмитрий Ионин и Оксана Бухольцева

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Текст: Номер один
БРО партии «Справедливая Россия» назвала лидеров предвыборного списка
В Улан-Удэ сегодня состоялся второй этап республиканской конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». «Справороссы» определились со списками кандидатов в депутаты Народного Хурала Бурятии на предстоящих 10 сентября выборах.

Партийный список на выборах возглавил лидер республиканского отделения «СР», депутат Народного Хурала Сергей Пашинский. Вторым номером в нем идет известный предприниматель Дмитрий Ионин. Замыкает тройку депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева, которая последние полгода работала педагогом одной из школ Донецка и недавно вернулась в Бурятию.

«Справороссы» также закрывают в партийном списке 30 территориальных округов. Кроме того, выдвинуты кандидаты по 27 одномандатным округам.

Таким образом, «Справедливая Россия» остается в Бурятии активной участницей партийной конкуренции на предстоящих выборах, опровергая прогнозы и «диагнозы» некоторых местных политологов о своей якобы «кончине» в виде полной дезорганизации. В предвыборных списках «СР» есть известные фамилии, есть новые персоналии.

«Мы пережили непростое время обновления республиканской партийной организации. Для этого была проделана большая работа, еще больше работы нам предстоит впереди. Авторитет республиканской организации «СР» заслужен наши делами. Накануне объявления предвыборной кампании мы убедились в том, что у нас есть свои избиратели, которые нам доверяют. Главная задача – привлечь новых сторонников», - говорит лидер БРО партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Пашинский.



Напомним, ранее лидеров своих предвыборных списков назвали конференции ЛДПР, КПРФ и «Единой России».

Фото: «Номер один»
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