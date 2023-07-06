В Бурятии на реке Снежная перевернулись четыре катамарана с туристами

В Бурятии после опрокидывания катамаранов на реке три человека спаслись, судьба пятерых человек неизвестна, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Информация об инциденте поступила сегодня вечером от оперативного дежурного ЕДДС Кабанского района. Известно, что при сплаве по реке Снежная вблизи поселка Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами.На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.Информация уточняется.Фото: БПСО