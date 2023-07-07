Жительница Улан-Удэ задушила мужа проводом от электроудлинителя

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней женщины, обвиняемой в убийстве мужа, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемая проживала с мужем в Улан-Удэ на улице Залесной. Вечером 19 февраля дома между супругами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой женщина накинула на шею мужчины провод от электрического удлинителя и задушила его.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru