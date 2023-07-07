Общество 07.07.2023 в 12:24
Жительница Улан-Удэ задушила мужа проводом от электроудлинителя
Перед убийством между супругами дома из-за незначительного повода произошла ссора
Текст: Номер один
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней женщины, обвиняемой в убийстве мужа, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием установлено, что обвиняемая проживала с мужем в Улан-Удэ на улице Залесной. Вечером 19 февраля дома между супругами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой женщина накинула на шею мужчины провод от электрического удлинителя и задушила его.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: buryatia.sledcom.ru
Следствием установлено, что обвиняемая проживала с мужем в Улан-Удэ на улице Залесной. Вечером 19 февраля дома между супругами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой женщина накинула на шею мужчины провод от электрического удлинителя и задушила его.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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