В Бичурском районе введен режим повышенной готовности из-за дождей

Власти Бичурского района вместе с жителями противостоят паводку, начавшемуся из-за обильных и продолжительных дождей. Распоряжением главы муниципалитета Василия Смолина в районе с 5 июля введен режим повышенной готовности.Всю ночь велись и продолжаются работы по берегоукреплению реки Бичура в райцентре на улице Набережная. Задействовано 3 единицы спецтехники, 4 автомобиля, бригада из 10 человек. Работал бульдозер для отвода воды в другое русло. Обследованы прибрежные участки улиц Маскова и Ленина. Ведется постоянный мониторинг ситуации.Сегодня с 5 утра началась прокопка грейдером канав для отвода воды по улице Коммунистическая. Прорыто 1,5 км канав, убрано более 20 водопропускных труб. Активное участие принимали местные жители.В результате общих усилий удалось не выпустить реку из берегов. Проводится откачка воды на пострадавших участках. Начала работать комиссия по оценке ущерба. Проводится обследование домохозяйств, пострадавших минувшей ночью от паводка. В их осмотре принимает участие глава Бичурского района Василий Смолин и представители прокуратуры. Для жителей организован подвоз питьевой воды.Фото Нины Любовниковой