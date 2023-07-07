Общество 07.07.2023 в 12:37
В Бичурском районе введен режим повышенной готовности из-за дождей
Всю ночь велись и продолжаются работы по берегоукреплению реки Бичура в райцентре
Текст: Номер один
Власти Бичурского района вместе с жителями противостоят паводку, начавшемуся из-за обильных и продолжительных дождей. Распоряжением главы муниципалитета Василия Смолина в районе с 5 июля введен режим повышенной готовности.
Всю ночь велись и продолжаются работы по берегоукреплению реки Бичура в райцентре на улице Набережная. Задействовано 3 единицы спецтехники, 4 автомобиля, бригада из 10 человек. Работал бульдозер для отвода воды в другое русло. Обследованы прибрежные участки улиц Маскова и Ленина. Ведется постоянный мониторинг ситуации.
Сегодня с 5 утра началась прокопка грейдером канав для отвода воды по улице Коммунистическая. Прорыто 1,5 км канав, убрано более 20 водопропускных труб. Активное участие принимали местные жители.
В результате общих усилий удалось не выпустить реку из берегов. Проводится откачка воды на пострадавших участках. Начала работать комиссия по оценке ущерба. Проводится обследование домохозяйств, пострадавших минувшей ночью от паводка. В их осмотре принимает участие глава Бичурского района Василий Смолин и представители прокуратуры. Для жителей организован подвоз питьевой воды.
Фото Нины Любовниковой
Всю ночь велись и продолжаются работы по берегоукреплению реки Бичура в райцентре на улице Набережная. Задействовано 3 единицы спецтехники, 4 автомобиля, бригада из 10 человек. Работал бульдозер для отвода воды в другое русло. Обследованы прибрежные участки улиц Маскова и Ленина. Ведется постоянный мониторинг ситуации.
Сегодня с 5 утра началась прокопка грейдером канав для отвода воды по улице Коммунистическая. Прорыто 1,5 км канав, убрано более 20 водопропускных труб. Активное участие принимали местные жители.
В результате общих усилий удалось не выпустить реку из берегов. Проводится откачка воды на пострадавших участках. Начала работать комиссия по оценке ущерба. Проводится обследование домохозяйств, пострадавших минувшей ночью от паводка. В их осмотре принимает участие глава Бичурского района Василий Смолин и представители прокуратуры. Для жителей организован подвоз питьевой воды.
Фото Нины Любовниковой