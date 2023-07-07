В Бурятии военным задерживают выплаты за ранения, полученные на СВО

4 июля Уполномоченная по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова посетила военные госпитали в Улан-Удэ и в Сосновом бору. Вместе с ней навестить раненых приехали волонтеры движения «Теплые сердца». Лечение в Бурятии проходят в том числе военнослужащие из других регионов. Выяснился вопиющий факт – многие из них по непонятным причинам не могут получить выплаты по ранению.

«При посещении госпиталя Уполномоченный провела обход по всем палатам, где находятся на лечении военнослужащие, прибывшие с зоны специальной военной операции и приняла от них 27 обращений. Военнослужащие из разных регионов страны жаловались, что в течении длительного времени не могут получить выплаты по ранению»,

- сообщили в аппарате омбудсмена.



Что касается медицинского обслуживания, по словам Юлии Жамбаловой, пострадавшие бойцы выражают медикам благодарность за хорошее питание и внимательное отношение.

«Уполномоченная обсудила с руководством госпиталя возникающие проблемы при проведении лечения, питания, а также выразила готовность оказания содействия в решении вопросов по защите прав военнослужащих»,

- говорится в сообщении.





Фото: приемная Уполномоченной по правам человека в РБ