В Бурятии мошенники «продают» путевки в детские всероссийские лагеря

В Бурятии появились случаи мошенничества с путевками во всероссийские детские центры «Океан», «Смена», «Орленок» и международный детский центр «Артек». Об этом сообщают в Минспорта республики.



«Неустановленные личности, представляясь сотрудниками Молодежного центра Республики Бурятия, звонят и предлагают жителям Бурятии горящие путевки в вышеуказанные детские центры, при этом просят срочно перевести денежные средства по номеру карты. Обращаем ваше внимание, что государство предоставляет путевки в «Океан», «Артек», «Смена», «Орленок» через конкурсный отбор»,

- предупреждают в ведомстве.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, мы просим звонить по номеру телефона 8 (3012) 21-07-74 для получения достоверной информации о путевках в детские центры по региональной квоте.