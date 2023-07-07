Общество 07.07.2023 в 17:29

В Бурятии мошенники «продают» путевки в детские всероссийские лагеря

Речь идет о таких лагерях, как «Артек» и «Океан»
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии мошенники «продают» путевки в детские всероссийские лагеря

В Бурятии появились случаи мошенничества с путевками во всероссийские детские центры «Океан», «Смена», «Орленок» и международный детский центр «Артек». Об этом сообщают в Минспорта республики.

«Неустановленные личности, представляясь сотрудниками Молодежного центра Республики Бурятия, звонят и предлагают жителям Бурятии горящие путевки в вышеуказанные детские центры, при этом просят срочно перевести денежные средства по номеру карты. Обращаем ваше внимание, что государство предоставляет путевки в «Океан», «Артек», «Смена», «Орленок» через конкурсный отбор»,

предупреждают в ведомстве.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, мы просим звонить по номеру телефона 8 (3012) 21-07-74 для получения достоверной информации о путевках в детские центры по региональной квоте.


Фото: Номер один

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детский лагерь мошенничество

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