Общество 07.07.2023 в 19:47

Сомнительная скульптура

В Бурятии подозреваемому в убийстве российского посла историческому деятелю поставили бронзовый памятник
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Сомнительная скульптура
В региональных СМИ развернулась полемика по поводу предстоящего открытия в Бурятии памятника некому Турухай-табунангу. Проживавшему на территории Бурятии в 17 веке деятелю, которого позиционируют не иначе как «небесного покровителя бурятских казаков». Между тем в исторических монографиях об этом деятеле говорится несколько в ином ключе. В частности, имеются ссылка на его причастность к преступлениям против тогдашнего российского государства. По версии историков, люди Турухай-табунанга напали на российское посольство в 1650 году на Байкале, в ходе которого был убит посол Ерофей Заболоцкий с сыном. Несмотря на то, что нападение на посольство считалось тягчайшим преступлением во все времена, Турухай-табунанг не выдал своих людей для суда над ними, а сам впоследствии бежал с территории нынешней Бурятии в Приаргунье.

Отлилось в бронзе

Бронзовый памятник Турухаю-табунангу установлен у отворота на Субуктуй с трассы А340 «Улан-Удэ - Кяхта», сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7». Монумент выполнен Юрием Эрдынеевым по проекту Дмитрия Будажабэ, Петра Гармаева.

- Князь Турухай, повелитель бурят начала и середины XVII века, прославленный воин и мудрый правитель, получил титул табунанга, став зятем халхасского Сэцен-хана. Воплощённый в металле и камне Турухай-табунанг, небесный покровитель бурятских казаков, сегодня благословляет воинов Бурятии, - сообщили инициаторы увековечивания «повелителя».

Официальное открытие памятника ожидается 26 июля с приглашением официальных лиц, которые своим присутствием придадут легитимность данному мероприятию.

Между тем в издании «Монастырский вестник» рассказали о трагической истории, так или иначе, связанной с этим памятником.

«В начале 1648 года монгольский хан Цэцэн, ставка которого располагалась около реки Керулен, а поданные кочевали на территориях северной Монголии и Забайкалья, отправился в Москву к посольству со своим помощником Седиком. Целью посольства было просить русского царя принять хана и его народ в подданство России. Прибывшие к царю Алексею Михайловичу монгольские посланники были приняты с большим почетом и долгое время гостили в Москве и других городах. Ответное посольство, возглавляемое тобольским боярином Ерофеем Заболоцким, было отправлено в Монголию с ответом согласия русского царя о принятии в подданство. Переплыв через Байкал, Ерофей Заболоцкий с товарищами, а также монгольский посол Седик со спутниками, остановившись в заливе Прорва и отправив в ставку к хану казаков за подводами, стали ждать их возвращения. 7 октября 1650 года Ерофей Заболоцкий, его сын Кирилл, подьячий Василий Чаплин с казаками вышли из судна-дощаника и отошли от берега сажен на сто, развели огонь и грелись. Их товарищи остались на судне охранять государеву казну. Неожиданно на гревшихся у костра налетело около 100 мунгальских разбойников, и несчастные российские посланники, не успев схватиться за оружие, были убиты и ограблены. Напавшие хотели захватить судно, надеясь на богатую добычу. Но казаки с корабля начали отстреливаться из огнестрельного оружия и отогнали грабителей. Позже тела убитых были погребены на холме, причем отец и сын Заболоцкие в одной могиле. Так погибли члены первого российского посольства в Монголию, пришедшие в эти земли для установления дружеских взаимоотношений между русским и монгольским народами».

Разбойников не выдали

В монографии Н. П. Шастиной «Русско-монгольские посольские отношения XVII» отмечается, что «в живых остались Панфил Семенов, два казака, отправленных гонцами к Турухаю с предупреждением о приезде русских, а также одиннадцать человек «промышленных» людей, сопровождавших посольство из Енисейска, и монгольский посол Садик, находившийся в момент нападения на судне».

Через 12 дней Семенов дошел до «р. Кылче» (р. Хилок), где узнал, что незадолго до его приезда умер Цэцэн-хан. Турухай-табунанг в улусе не было, он уехал в ставку вдовы Цэцэн-хана. Семенов вынужден был отправиться на р. Толу, где находились кочевья «Ханши-царицы». Вдова Цэцэн-хана и Турухай-табунанг тотчас же приняли Семенова, который постарался изложить цели посольства и обратился с жалобой на людей Турухай-табунанг, напавших на Заболоцкого. Он требовал наказания виновных и возвращения отобранных вещей и оружия. В ответ Семенов получил уклончивые заверения в том, что будут приняты особые меры к розыску виновных. Но дальше заверений дело не пошло, хотя прием был достаточно дружелюбным. «Ханша-царица» задержала у себя послов на десять недель, а Турухай — на еще более долгий срок (30 недель), отговариваясь поиском виновных, которых он так и не нашел, да и, по-видимому, не искал. Семенов потребовал, чтобы «царица» отпустила его в Енисейск и отправила с ним ответное монгольское посольство. На это «ханша» ответила отказом. Тем не менее она заявила, что готова впоследствии обмениваться посольствами с русским царем, но о принесении ему присяги на верность не может быть и речи, так как «мугалской де царь и люди иво наперед сего в такой неволе не бывали и никому не служивали и дани с себя и с людей своих не давали».

Надвигавшиеся внутренние неурядицы заставили Турухай-табунанг и вдову Цэцэн-хана благополучно отпустить русских послов в Енисейск. Но результаты посольства были неудачными: Заболоцкий был убит, розыски убийц ни к чему не привели (да вряд ли и велись), монгольские феодалы (вдова Цэцэн-хана и Турухай-табунанг) отказались стать русскими подданными и настаивали на том, чтобы «впредь на их улусы сибирские служилые люди не приходили и не воевали». Неудача посольства Заболоцкого приостановила на некоторое время дальнейшие отношения с монгольскими феодалами».

Тем не менее автор монографии сообщает, что, несмотря неудачи, постигшие первопроходцев-разведчиков за Байкалом, продвижение на восток в поисках новых «прибыльных» земель продолжилось. И оно шло северными путями через Братск, Баргузин, Якутск - на р. Амур. И далее в Забайкалье.

Кандидат исторических наук Алексей Тиваненко отмечает, что нападение на посольство осуществлялось подданными Турухая-табунанга, однако вряд ли по прямому приказу последнего.

- Судя по всему, группа его людей приняла людей из посольства за отряд казаков и решило на них напасть с целью грабежа, - сообщил он. - Нападение на посольство носило случайный характер.

Памятный скандал

Тем не менее историк признает, что убийство бандитами посла Заболоцкого вызвало определенную паузу и напряженность в отношениях между российским государством и деятелями из новых земель, которым исторически предстояло войти в ее состав. Поскольку Забайкалье в этот период испытывало давление и угрозы завоевания со стороны маньчжурских (китайских) феодалов. И выбор у народов, проживающих на этих территориях, в тот очень сложный временной период был невелик.

И здесь трудно не признать «особую роль» людей Турухая-табунанга. Будь процесс обмена посольствами более гармоничным, а не убийственным, возможно, что исторические события имели бы другой временной характер.

Таким образом, установка памятников лицам, замешанным в преступлениях против официальных представителей российского государства, может вызвать множество различных реакций и последствий. Более того, вопросы, связанные с установкой подобных памятников неоднозначным личностям, могут вызвать необходимость пересмотра исторических событий и культурной памяти. А это, в свою очередь, может вызвать совершенно ненужные в наше непростое время споры в обществе. И далее определенные силы могут использовать эти нарративы для пропаганды определенных идей или политических целей, что может усилить разделение в обществе.

Фoтo: Kяxтa-инфo.24/7
Теги
история памятник ситуация

Все новости

Еще один турист из Новосибирска обнаружен на реке Снежной
07.07.2023 в 20:38
Сомнительная скульптура
07.07.2023 в 19:47
В Бурятии нашли еще одну туристку из новосибирской группы, пропавшей во время сплава
07.07.2023 в 17:47
В Бурятии мошенники «продают» путевки в детские всероссийские лагеря
07.07.2023 в 17:29
Игорь Шутенков выпускникам: Вы – «золотая» надежда города и республики
07.07.2023 в 17:03
В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой дракона
07.07.2023 в 16:57
В Улан-Удэ сотрудник полиции спас пенсионерку от мошенников
07.07.2023 в 16:41
В районе Бурятии для переселенцев из аварийных домов обустраивают дворы
07.07.2023 в 16:00
В Бурятии 304 выпускника школ получили золотые медали
07.07.2023 в 15:44
Президент Монголии наложит вето на обсуждаемый парламентом закон об инвестициях
07.07.2023 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июля

Читайте также
Еще один турист из Новосибирска обнаружен на реке Снежной
Поиски еще одного члена тургруппы, чьи катамараны перевернулись при сплаве,  продолжаются

07.07.2023 в 20:38
В Бурятии мошенники «продают» путевки в детские всероссийские лагеря
Речь идет о таких лагерях, как «Артек» и «Океан»
07.07.2023 в 17:29
Игорь Шутенков выпускникам: Вы – «золотая» надежда города и республики
В этом году обладателями медалей стали 263 выпускника, это на 20 больше, чем годом ранее
07.07.2023 в 17:03
В Улан-Удэ сотрудник полиции спас пенсионерку от мошенников
Он предотвратил хищение злоумышленниками крупной суммы  у пенсионерки
07.07.2023 в 16:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru