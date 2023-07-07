Сомнительная скульптура

В региональных СМИ развернулась полемика по поводу предстоящего открытия в Бурятии памятника некому Турухай-табунангу. Проживавшему на территории Бурятии в 17 веке деятелю, которого позиционируют не иначе как «небесного покровителя бурятских казаков». Между тем в исторических монографиях об этом деятеле говорится несколько в ином ключе. В частности, имеются ссылка на его причастность к преступлениям против тогдашнего российского государства. По версии историков, люди Турухай-табунанга напали на российское посольство в 1650 году на Байкале, в ходе которого был убит посол Ерофей Заболоцкий с сыном. Несмотря на то, что нападение на посольство считалось тягчайшим преступлением во все времена, Турухай-табунанг не выдал своих людей для суда над ними, а сам впоследствии бежал с территории нынешней Бурятии в Приаргунье.Бронзовый памятник Турухаю-табунангу установлен у отворота на Субуктуй с трассы А340 «Улан-Удэ - Кяхта», сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7». Монумент выполнен Юрием Эрдынеевым по проекту Дмитрия Будажабэ, Петра Гармаева.- Князь Турухай, повелитель бурят начала и середины XVII века, прославленный воин и мудрый правитель, получил титул табунанга, став зятем халхасского Сэцен-хана. Воплощённый в металле и камне Турухай-табунанг, небесный покровитель бурятских казаков, сегодня благословляет воинов Бурятии, - сообщили инициаторы увековечивания «повелителя».Официальное открытие памятника ожидается 26 июля с приглашением официальных лиц, которые своим присутствием придадут легитимность данному мероприятию.Между тем в издании «Монастырский вестник» рассказали о трагической истории, так или иначе, связанной с этим памятником.«В начале 1648 года монгольский хан Цэцэн, ставка которого располагалась около реки Керулен, а поданные кочевали на территориях северной Монголии и Забайкалья, отправился в Москву к посольству со своим помощником Седиком. Целью посольства было просить русского царя принять хана и его народ в подданство России. Прибывшие к царю Алексею Михайловичу монгольские посланники были приняты с большим почетом и долгое время гостили в Москве и других городах. Ответное посольство, возглавляемое тобольским боярином Ерофеем Заболоцким, было отправлено в Монголию с ответом согласия русского царя о принятии в подданство. Переплыв через Байкал, Ерофей Заболоцкий с товарищами, а также монгольский посол Седик со спутниками, остановившись в заливе Прорва и отправив в ставку к хану казаков за подводами, стали ждать их возвращения. 7 октября 1650 года Ерофей Заболоцкий, его сын Кирилл, подьячий Василий Чаплин с казаками вышли из судна-дощаника и отошли от берега сажен на сто, развели огонь и грелись. Их товарищи остались на судне охранять государеву казну. Неожиданно на гревшихся у костра налетело около 100 мунгальских разбойников, и несчастные российские посланники, не успев схватиться за оружие, были убиты и ограблены. Напавшие хотели захватить судно, надеясь на богатую добычу. Но казаки с корабля начали отстреливаться из огнестрельного оружия и отогнали грабителей. Позже тела убитых были погребены на холме, причем отец и сын Заболоцкие в одной могиле. Так погибли члены первого российского посольства в Монголию, пришедшие в эти земли для установления дружеских взаимоотношений между русским и монгольским народами».В монографии Н. П. Шастиной «Русско-монгольские посольские отношения XVII» отмечается, что «в живых остались Панфил Семенов, два казака, отправленных гонцами к Турухаю с предупреждением о приезде русских, а также одиннадцать человек «промышленных» людей, сопровождавших посольство из Енисейска, и монгольский посол Садик, находившийся в момент нападения на судне».Через 12 дней Семенов дошел до «р. Кылче» (р. Хилок), где узнал, что незадолго до его приезда умер Цэцэн-хан. Турухай-табунанг в улусе не было, он уехал в ставку вдовы Цэцэн-хана. Семенов вынужден был отправиться на р. Толу, где находились кочевья «Ханши-царицы». Вдова Цэцэн-хана и Турухай-табунанг тотчас же приняли Семенова, который постарался изложить цели посольства и обратился с жалобой на людей Турухай-табунанг, напавших на Заболоцкого. Он требовал наказания виновных и возвращения отобранных вещей и оружия. В ответ Семенов получил уклончивые заверения в том, что будут приняты особые меры к розыску виновных. Но дальше заверений дело не пошло, хотя прием был достаточно дружелюбным. «Ханша-царица» задержала у себя послов на десять недель, а Турухай — на еще более долгий срок (30 недель), отговариваясь поиском виновных, которых он так и не нашел, да и, по-видимому, не искал. Семенов потребовал, чтобы «царица» отпустила его в Енисейск и отправила с ним ответное монгольское посольство. На это «ханша» ответила отказом. Тем не менее она заявила, что готова впоследствии обмениваться посольствами с русским царем, но о принесении ему присяги на верность не может быть и речи, так как «мугалской де царь и люди иво наперед сего в такой неволе не бывали и никому не служивали и дани с себя и с людей своих не давали».Надвигавшиеся внутренние неурядицы заставили Турухай-табунанг и вдову Цэцэн-хана благополучно отпустить русских послов в Енисейск. Но результаты посольства были неудачными: Заболоцкий был убит, розыски убийц ни к чему не привели (да вряд ли и велись), монгольские феодалы (вдова Цэцэн-хана и Турухай-табунанг) отказались стать русскими подданными и настаивали на том, чтобы «впредь на их улусы сибирские служилые люди не приходили и не воевали». Неудача посольства Заболоцкого приостановила на некоторое время дальнейшие отношения с монгольскими феодалами».Тем не менее автор монографии сообщает, что, несмотря неудачи, постигшие первопроходцев-разведчиков за Байкалом, продвижение на восток в поисках новых «прибыльных» земель продолжилось. И оно шло северными путями через Братск, Баргузин, Якутск - на р. Амур. И далее в Забайкалье.Кандидат исторических наук Алексей Тиваненко отмечает, что нападение на посольство осуществлялось подданными Турухая-табунанга, однако вряд ли по прямому приказу последнего.- Судя по всему, группа его людей приняла людей из посольства за отряд казаков и решило на них напасть с целью грабежа, - сообщил он. - Нападение на посольство носило случайный характер.Тем не менее историк признает, что убийство бандитами посла Заболоцкого вызвало определенную паузу и напряженность в отношениях между российским государством и деятелями из новых земель, которым исторически предстояло войти в ее состав. Поскольку Забайкалье в этот период испытывало давление и угрозы завоевания со стороны маньчжурских (китайских) феодалов. И выбор у народов, проживающих на этих территориях, в тот очень сложный временной период был невелик.И здесь трудно не признать «особую роль» людей Турухая-табунанга. Будь процесс обмена посольствами более гармоничным, а не убийственным, возможно, что исторические события имели бы другой временной характер.Таким образом, установка памятников лицам, замешанным в преступлениях против официальных представителей российского государства, может вызвать множество различных реакций и последствий. Более того, вопросы, связанные с установкой подобных памятников неоднозначным личностям, могут вызвать необходимость пересмотра исторических событий и культурной памяти. А это, в свою очередь, может вызвать совершенно ненужные в наше непростое время споры в обществе. И далее определенные силы могут использовать эти нарративы для пропаганды определенных идей или политических целей, что может усилить разделение в обществе.Фoтo: Kяxтa-инфo.24/7