Общество 07.07.2023 в 20:38
Еще один турист из Новосибирска обнаружен на реке Снежной
Поиски еще одного члена тургруппы, чьи катамараны перевернулись при сплаве, продолжаются
Текст: Номер один
Еще один турист обнаружен при проведении авиаразведки реки Снежной. Спасатели МЧС России направляются на место, сообщили в региональном главке чрезвычайного ведомства.
Как сообщал «Номер один», спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на реке Снежная в Бурятии. Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолета, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Два человека обнаружены добровольцами в месте слияния рек Селенгинка и Снежная.
Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное.
Еще два туриста самостоятельно добрались на катамаране.
Поиски еще одного туриста продолжаются.
Фото: МЧС
Как сообщал «Номер один», спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на реке Снежная в Бурятии. Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолета, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Два человека обнаружены добровольцами в месте слияния рек Селенгинка и Снежная.
Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное.
Еще два туриста самостоятельно добрались на катамаране.
Поиски еще одного туриста продолжаются.
Фото: МЧС