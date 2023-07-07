Общество 07.07.2023 в 20:38

Еще один турист из Новосибирска обнаружен на реке Снежной

Поиски еще одного члена тургруппы, чьи катамараны перевернулись при сплаве,  продолжаются

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Текст: Номер один
Еще один турист из Новосибирска обнаружен на реке Снежной
Еще один турист обнаружен при проведении авиаразведки реки Снежной. Спасатели МЧС России направляются на место, сообщили в региональном главке чрезвычайного ведомства.

Как сообщал «Номер один», спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на реке Снежная в Бурятии. Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолета, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Два человека обнаружены добровольцами в месте слияния рек Селенгинка и Снежная.

Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное.

Еще два туриста самостоятельно добрались на катамаране.

Поиски еще одного туриста продолжаются.

Фото: МЧС
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