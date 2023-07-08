Общество 08.07.2023 в 14:20

B центре Улaн-Удэ нa пять днeй зaкpыли дopoгy

Cxeмa движeния oбщecтвeннoгo тpaнcпopтa возле Гостиных рядов измeнилacь

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Текст: "Номер один"
B центре Улaн-Удэ нa пять днeй зaкpыли дopoгy

В связи с перекрытием дороги по улице Кирова с 8 по 12 июля изменилась схема движения общественного транспорта. По улице Кирова на участке дороги от улицы Ленина и до улицы Коммунистическая проводится капитальный ремонт тепловых сетей.

Изменение схемы движения произойдет на автобусных маршрутах частных и муниципальных перевозок №№ 2, 2А, 15, 27, 27 «Первое поле», 29, 33, 37, 37 «Дачный», 77, 80, 82, 95, 97, 97К.

Движение осуществляется в объезд закрытого для движения участка по ул. Кирова через ул. Свободы – ул. Банзарова - далее по утвержденной схеме.

Отметим, что для общественного транспорта на период проведения ремонтных работ по ул. Кирова определены два временных места остановки автобусов по ул. Банзарова.

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Фото: "Номер один" и администрация Улан-Удэ 

Теги
дороги общественный транспорт ремонт теплотрассы

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