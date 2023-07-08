Общество 08.07.2023 в 15:57

С улиц Улан-Удэ в усиленном режиме откачивают лужи

В столице Бурятии местами прошли ливни

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Текст: "Номер один"
С улиц Улан-Удэ в усиленном режиме откачивают лужи

Сегодня на столицу Бурятии обрушился сильный ливень. Технику комбината по благоустройству оперативно направили на участки, где образовались большие лужи, сообщили в комбинате.

Сейчас пять вакуумных машин откачивают скопления дождевой воды в Октябрьском районе на перекрестке улиц Лебедева и Сахьяновой, перекрестке Ключевская-Дарханская, на улицах Ключевская вблизи остановки «Интерьер», Жердева, Мокрова, Боевая и в Советском районе на улице Смолина. При необходимости будет подключена дополнительная техника.

В некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды. Для ее отвода требуется некоторого время.

Отдел спутникового мониторинга отслеживает работу техники и состояние городских дорог для координации работ по откачке. Начальники участков обследуют улицы и при необходимости направляют информацию в диспетчерскую службу для откачки луж.

- Уважаемые горожане! Вы можете сообщить о необходимости откачки луж на городских дорогах по тел. круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838, - сообщает администрация Улан-Удэ.


Фото: администрация Улан-Удэ

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