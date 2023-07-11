Места продажи алкогольной продукции

Вопрос: «В каких местах запрещена продажа алкогольной продукции?»

Саяна

Согласно п. п. 2, 3, 6 ст. 16 федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», продавать алкоголь в розницу, в том числе при оказании услуг общественного питания, запрещена:

- в образовательных и медицинских организациях и на прилегающих к ним территориях;

- на вокзалах, в аэропортах и на прилегающих к ним территориях (за исключением точек общепита);

- на спортивных объектах и прилегающих к ним территориях (за исключением точек общепита (в общепите запрещено продавать алкоголь во время проведения детско-юношеских спортивных соревнований);

- в организациях культуры и на прилегающих к ним территориях (за исключением сточек общепита);

- на военных объектах и прилегающих к ним территориях; на оптовых и розничных рынках (за исключением точек общепита, которые имеют право продавать алкоголь крепостью не более 16,5%);

- в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий;

- в общественном транспорте (за исключением точек общепита в общественном транспорте, остановках и заправках);

- в местах нахождения повышенной опасности и на прилегающих к ним территориях;

- в нестационарных торговых объектах (кроме случаев реализации алкоголя крепостью не более 16,5% в точках общепита).