Общество 10.07.2023 в 15:44

В Бурятии дожди не отступают

Жарко, но пасмурно: республика под влиянием южного циклона
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии дожди не отступают

В ближайшие дни влияние южного циклона вызовет по Бурятии дожди, местами сильные ливни и грозы. Как сообщает Бурятгидрометцентр, 11 июля ожидается переменная облачность, местами дожди, грозы. Днем по южной местами сильные дожди и ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +13,+18 градусов, местами +8,+13. Днем +25,+30, местами до +17,+22 градусов.

В Улан-Удэ, 11 июля, погода ночью без осадков. Вечером гроза с кратковременным дождем. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью +16,+18, днем +26,+28 градусов.

12 июля по республике облачно с прояснением. Местами дожди, грозы, ночью по южной половине ливни. Ветер северо-западный 5-10, днем в отдельных районах до 15-17 м/с.Температура ночью +13,+18, местами +8,+13. Днем +24,+29, местами +17,+22 градусов.

13 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с.Температура ночью +12,+17, местами +7,+12, днем +23,+28, местами +16,+21. 



Фото: Номер один

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