Общество 11.07.2023 в 09:59
В Бурятии пострадала иномарка, столкнувшаяся с лошадью
У водителя диагностированы ушибы и травмы, от госпитализации он отказался
Текст: Номер один
В Бурятии ночью в Иволгинском районе 25-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» на 29-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта совершил наезд на лошадь, выбежавшую на проезжую часть, сообщает республиканская ГИБДД.
В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. Про пострадавшего водителя нельзя сказать классическое «отделался легким испугом». У него диагностированы ушибы и травмы, от госпитализации, правда, он отказался.
О судьбе лошади полиция не сообщает.
Фото: ГИБДД
В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. Про пострадавшего водителя нельзя сказать классическое «отделался легким испугом». У него диагностированы ушибы и травмы, от госпитализации, правда, он отказался.
О судьбе лошади полиция не сообщает.
Фото: ГИБДД