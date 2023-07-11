Общество 11.07.2023 в 10:23
В Улан-Удэ незапланированно приземлились самолеты Иркутска
Причиной ситуации стал туман в соседнем городе
Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнский «Байкал» сегодня работает запасным аэродромом для аэропорта Иркутска. Туман в соседнем городе – почти что норма во второй половине лета, сообщает гендиректор «Байкала» Дмитрий Гармаев.
«В Улан-Удэ такое тоже случается, но реже. Пока прибыли два борта и опять в пик наших рейсов. Обслуживаем»,
- пишет он в соцсетях.
Фото: соцсети Дмитрия Гармаева
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