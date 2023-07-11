В Улан-Удэ незапланированно приземлились самолеты Иркутска

Улан-удэнский «Байкал» сегодня работает запасным аэродромом для аэропорта Иркутска. Туман в соседнем городе – почти что норма во второй половине лета, сообщает гендиректор «Байкала» Дмитрий Гармаев.

«В Улан-Удэ такое тоже случается, но реже. Пока прибыли два борта и опять в пик наших рейсов. Обслуживаем»,

- пишет он в соцсетях.



Фото: соцсети Дмитрия Гармаева

