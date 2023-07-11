Общество 11.07.2023 в 11:39

Портал БАМ-50 опубликовал архив участников «стройки века»

А в Улан-Удэ ветераны магистрали отпраздновали 49-летие БАМа торжественным митингом
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Портал БАМ-50 опубликовал архив участников «стройки века»
В июле к 49-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) команда интерактивного портала БАМ-50 запустила архив участников стройки. В нем собрано множество анкет и уникальных воспоминаний, а также фото- и видеодокументов о работе и жизни строителей БАМа. В течение года историки и социологи собирали материалы для архива по всей стране, сообщили в пресс-службе проекта.

Сбор воспоминаний о строительстве магистрали на портале БАМ-50 начался летом 2022 года. Все это время участники стройки и их родственники делились на сайте историями и фотографиями ушедшей эпохи. А команда историков и социологов проводила исследования и глубинные интервью с «бамовцами», чтобы собрать как можно больше информации. В поисках контактов историки посещали встречи бывших строителей БАМа в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

«В работе по сбору данных о строительстве БАМа мы применяли все доступные ресурсы. Помогало и сарафанное радио — о проекте начали узнавать и передавать нам контакты друзей-бамовцев, соединяли с советами ветеранов, библиотеками и музеями, где могли храниться материалы о стройке века. Таким образом, нам удалось собрать уникальный архив памяти с фотографиями, интервью и прочими данными, которые ранее не были нигде опубликованы. Сегодня мы продолжаем работу над архивом», — рассказала Наталья Каенкова, руководитель проекта БАМ-50.

Интерактивный портал БАМ-50 позволяет глубже познакомиться с историей Великой стройки XX века и узнать необычные факты о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Помимо этого, портал использует программу распознавания лиц и объектов Vision, которая способна «опознать» человека среди фотографий других пользователей. Рассказать свою историю о БАМе или поделиться воспоминаниями родственников можно на портале БАМ-50.

Также на портале БАМ-50 открыт раздел «Дневник БАМа», в котором можно познакомиться с историями людей, в разное время строившими Байкало-Амурскую магистраль. Истории в формате дневниковых записей проиллюстрированы уникальными, ранее не публиковавшимися фотографиями из личных архивов. Например, здесь можно найти воспоминания строителей из бригады знаменитого Ивана Варшавского, которые в 1984 году принимали участие в укладке «золотого» звена на разъезде Балбухта. Организаторы отмечают, что продолжают регулярно наполнять портал информацией.

Проект БАМ-50 запущен в 2022 году при поддержке ОАО «РЖД» и приурочен к грядущему юбилею Байкало-Амурской магистрали. Познакомиться с проектом можно и на его официальных страницах в Одноклассниках и ВКонтакте.

А в Улан-Удэ в честь 49–летия со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали состоялся торжественный митинг в поселке Энергетик, в уютном сквере у памятного Мемориала строителям БАМа. Здесь собрались ветераны - бамовцы в единой форме, в хорошем настроении, как в молодые, задорно-комсомольские годы.

Ветераны порадовались наградам - почетным грамотам министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики. Многие из числа присутствовавших на празднике ветеранов получили за активную работу благодарственные письма от разных ведомств и общественных организаций города, а также БРО «Бамовское содружество» и БРО «Совет ветеранов БАМ».

В завершение официальной части торжества прозвучали песни о Родине в исполнении Баясхалана Базаржапова. Вокальная группа ветеранов БАМа «Романтики» порадовали песнями молодости, которые подхватили все. Потом в сквере продолжалась музыка и вальсировали седовласые пары…

Фото: БАМ-50
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