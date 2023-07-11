Общество 11.07.2023 в 12:37
Прокурором Забайкальского края назначен Александр Яновский
Карьеру в прокуратуре начинал в Волгограде, где «не боялся громких дел»
Текст: Номер один
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил новых прокуроров в шести регионах страны, в том числе Забайкальском крае, на пятилетний срок, сообщает официальный краевой портал.
Яновский Александр Леонидович, родился 13 ноября 1980 года в г. Волгоград. В 2002 году окончил Волгоградский государственный университет. В органах прокуратуры Яновский работает с 2003 года, ранее занимал должности помощника прокурора Красноармейского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Центрального района Волгограда. В ноябре 2012 года назначен на должность прокурора Центрального района Волгограда. С 2021 года, до назначения на должность прокурора Забайкальского края, был первым заместителем прокурора Республики Алтай.
Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».
Предыдущий прокурор Забайкальского края — Максим Ершов ушел в отставку в мае.
В Волгограде Александр Яновский стал известен широкой аудитории, когда три года назад подал в суд на Apple, напоминает сайт «Волгоград онлайн».
Как говорят коллеги волгоградского прокурора, он был известен своими новаторскими исками. «Это творческий человек в хорошем смысле слова, — рассказали коллеги мужчины. — Он работал в Центральном районе и не боялся громких дел».
Фото: epp.genproc.gov.ru
Яновский Александр Леонидович, родился 13 ноября 1980 года в г. Волгоград. В 2002 году окончил Волгоградский государственный университет. В органах прокуратуры Яновский работает с 2003 года, ранее занимал должности помощника прокурора Красноармейского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Центрального района Волгограда. В ноябре 2012 года назначен на должность прокурора Центрального района Волгограда. С 2021 года, до назначения на должность прокурора Забайкальского края, был первым заместителем прокурора Республики Алтай.
Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».
Предыдущий прокурор Забайкальского края — Максим Ершов ушел в отставку в мае.
В Волгограде Александр Яновский стал известен широкой аудитории, когда три года назад подал в суд на Apple, напоминает сайт «Волгоград онлайн».
Как говорят коллеги волгоградского прокурора, он был известен своими новаторскими исками. «Это творческий человек в хорошем смысле слова, — рассказали коллеги мужчины. — Он работал в Центральном районе и не боялся громких дел».
Фото: epp.genproc.gov.ru