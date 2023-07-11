Общество 11.07.2023 в 13:01
В Бурятии временно приостановлены поиски туристки из Новосибирска
Спасательные работы осложняются обильными осадками и туманом, а также подъемом уровня воды в реке
Текст: Номер один
В Бурятии временно приостановлен поиск женщины, пропавшей в результате происшествия с туристской группой на реке Снежная, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Поиски восьмой туристки из новосибирской группы велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. Так, 10 июля спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал.
В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, а поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке.
Напомним, 6 июля в Кабанском районе при сплаве по реке произошло опрокидывание четырех катамаранов, в результате чего в воде оказали восемь человек. Семеро участников группы были благополучно найдены и доставлены спасателями в населенный пункт Новоснежная Иркутской области в удовлетворительном состоянии.
Фото: МЧС
Поиски восьмой туристки из новосибирской группы велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. Так, 10 июля спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал.
В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, а поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке.
Напомним, 6 июля в Кабанском районе при сплаве по реке произошло опрокидывание четырех катамаранов, в результате чего в воде оказали восемь человек. Семеро участников группы были благополучно найдены и доставлены спасателями в населенный пункт Новоснежная Иркутской области в удовлетворительном состоянии.
Фото: МЧС