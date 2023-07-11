Общество 11.07.2023 в 13:37
Подъем уровней рек затронул шесть районов Бурятии
Подтоплена одна дорога и несколько приусадебных участков
Текст: Номер один
В Бурятии из-за интенсивных осадков поднялся уровень воды в шести районах: Баргузинском, Джидинском, Селенгинском, Кяхтинском, Бичурском и Тункинском районах, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для своевременного реагирования на возможное подтопление в границах сельских поселений «Аршан» Тункинского района и «Хилганайское» Баргузинского района, а также на территориях Джидинского и Кяхтинского районов введен режим «Повышенная готовность».
В настоящее время на территории республики подтоплен один участок автомобильной дороги Шапеньково-Буксыкен между 93-м и 96-м километрами в Баргузинском районе. А также подтоплены паводковыми водами пять приусадебных участков, из них четыре в Бичурском районе (Бичура и Подгорное) и один в Кяхтинском районе (Большая Кудара).
Для ликвидации последствий выхода воды в границах сельских поселений «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района введен режим «Чрезвычайная ситуация». Администрацией Бичурского района на подтопленных участках организованы работы по ликвидации последствий паводков, ведется мониторинг гидрологической обстановки.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением жилого сектора и объектов инфраструктуры населенных пунктов сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований организовать: информирование населения о складывающейся гидрологической обстановке и принимаемых мерах; привести в готовность силы и средства муниципальных образований; подготовить пункты временного размещения на случай эвакуации населения с подтопленных территорий; организовать постоянный мониторинг гидрологической обстановки.
Гидрологическая обстановка в республике находится на постоянном контроле правительства Бурятии.
Фото Республиканское агентство ГО и ЧС
Для своевременного реагирования на возможное подтопление в границах сельских поселений «Аршан» Тункинского района и «Хилганайское» Баргузинского района, а также на территориях Джидинского и Кяхтинского районов введен режим «Повышенная готовность».
В настоящее время на территории республики подтоплен один участок автомобильной дороги Шапеньково-Буксыкен между 93-м и 96-м километрами в Баргузинском районе. А также подтоплены паводковыми водами пять приусадебных участков, из них четыре в Бичурском районе (Бичура и Подгорное) и один в Кяхтинском районе (Большая Кудара).
Для ликвидации последствий выхода воды в границах сельских поселений «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района введен режим «Чрезвычайная ситуация». Администрацией Бичурского района на подтопленных участках организованы работы по ликвидации последствий паводков, ведется мониторинг гидрологической обстановки.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением жилого сектора и объектов инфраструктуры населенных пунктов сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований организовать: информирование населения о складывающейся гидрологической обстановке и принимаемых мерах; привести в готовность силы и средства муниципальных образований; подготовить пункты временного размещения на случай эвакуации населения с подтопленных территорий; организовать постоянный мониторинг гидрологической обстановки.
Гидрологическая обстановка в республике находится на постоянном контроле правительства Бурятии.
Фото Республиканское агентство ГО и ЧС