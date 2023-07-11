Подъем уровней рек затронул шесть районов Бурятии

В Бурятии из-за интенсивных осадков поднялся уровень воды в шести районах: Баргузинском, Джидинском, Селенгинском, Кяхтинском, Бичурском и Тункинском районах, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Для своевременного реагирования на возможное подтопление в границах сельских поселений «Аршан» Тункинского района и «Хилганайское» Баргузинского района, а также на территориях Джидинского и Кяхтинского районов введен режим «Повышенная готовность».В настоящее время на территории республики подтоплен один участок автомобильной дороги Шапеньково-Буксыкен между 93-м и 96-м километрами в Баргузинском районе. А также подтоплены паводковыми водами пять приусадебных участков, из них четыре в Бичурском районе (Бичура и Подгорное) и один в Кяхтинском районе (Большая Кудара).Для ликвидации последствий выхода воды в границах сельских поселений «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района введен режим «Чрезвычайная ситуация». Администрацией Бичурского района на подтопленных участках организованы работы по ликвидации последствий паводков, ведется мониторинг гидрологической обстановки.В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением жилого сектора и объектов инфраструктуры населенных пунктов сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований организовать: информирование населения о складывающейся гидрологической обстановке и принимаемых мерах; привести в готовность силы и средства муниципальных образований; подготовить пункты временного размещения на случай эвакуации населения с подтопленных территорий; организовать постоянный мониторинг гидрологической обстановки.Гидрологическая обстановка в республике находится на постоянном контроле правительства Бурятии.Фото Республиканское агентство ГО и ЧС