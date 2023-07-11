В Улан-Удэ на 90 суток закрыты кафе «Шаурма Али» и «Горячая самса»

В Улан-Удэ за грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей, приостановлена деятельность предприятий общественного питания «Шаурма Али» и «Горячая самса», расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 61, ул. Ермаковская, 22а, ул. Октябрьская, 27а.Как сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора, на предприятиях отсутствовали товарно-сопроводительные документы на пищевую продукцию, подтверждающие ее безопасность и качество; технологическая документация на изготовляемый ассортимент продукции. А также не была разработана программа производственного контроля, нарушалась поточность технологических процессов.Персонал предприятий общественного питания не соблюдал требования, касающиеся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации.В целях пресечения нарушений управлением Роспотребнадзора возбуждены административные дела. Судами Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ вынесены постановления об административном приостановлении деятельности предприятий общественного питания «Шаурма Али» и «Горячая самса» на срок до 90 суток.Фото: egov-buryatia.ru