Общество 11.07.2023 в 15:27
В Улан-Удэ очевидец ДТП помог задержать скрывшегося водителя
Молодой человек уехал «Лексус RX300» с места наезда на пешехода «испугавшись»
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии задержали водителя, скрывшегося с места наезда на пешехода. Помощь в установлении личности нарушителя оказал очевидец ДТП, сообщили в МВД по Бурятии.
В воскресенье днем водитель автомобиля «Лексус RX300» при выезде со двора дома №1 по ул. Путейской на улицу Добролюбова вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 69-летнюю женщину, после чего с места аварии скрылся.
Очевидец событий, увидев, что автомобилист не остановился и не оказал помощи пострадавшей, организовал преследование. В районе гаражей на улице Сенчихина он попытался заблокировать внедорожник, однако нарушителю удалось скрыться. Тогда свидетель ДТП позвонил в Госавтоинспекцию и дал подробное описание автомобиля и самого водителя.
«Я обратил внимание, что на «Лексусе» отсутствовали государственные регистрационные знаки, поэтому незамедлительно бросился в погоню. Кроме того, я увидел, что пострадавшая женщина самостоятельно встала и ей оказывают помощь другие свидетели произошедшего», - добавил улан-удэнец.
Свой поступок он не считает героическим, но очень рад, что его действия помогли задержать недобросовестного водителя.
Двадцатидвухлетний горожанин, находившийся за рулем иномарки, свои действия объяснил испугом, так как ранее не попадал в такие ситуации.
Установлено, что молодой человек имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение он получил полгода назад. За оставление места ДТП в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КРФ об АП. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция выражает благодарность гражданину за проявленное неравнодушие и помощь в задержании нарушителя.
Фото: ГИБДД
В воскресенье днем водитель автомобиля «Лексус RX300» при выезде со двора дома №1 по ул. Путейской на улицу Добролюбова вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 69-летнюю женщину, после чего с места аварии скрылся.
Очевидец событий, увидев, что автомобилист не остановился и не оказал помощи пострадавшей, организовал преследование. В районе гаражей на улице Сенчихина он попытался заблокировать внедорожник, однако нарушителю удалось скрыться. Тогда свидетель ДТП позвонил в Госавтоинспекцию и дал подробное описание автомобиля и самого водителя.
«Я обратил внимание, что на «Лексусе» отсутствовали государственные регистрационные знаки, поэтому незамедлительно бросился в погоню. Кроме того, я увидел, что пострадавшая женщина самостоятельно встала и ей оказывают помощь другие свидетели произошедшего», - добавил улан-удэнец.
Свой поступок он не считает героическим, но очень рад, что его действия помогли задержать недобросовестного водителя.
Двадцатидвухлетний горожанин, находившийся за рулем иномарки, свои действия объяснил испугом, так как ранее не попадал в такие ситуации.
Установлено, что молодой человек имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение он получил полгода назад. За оставление места ДТП в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КРФ об АП. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция выражает благодарность гражданину за проявленное неравнодушие и помощь в задержании нарушителя.
Фото: ГИБДД