В Улан-Удэ очевидец ДТП помог задержать скрывшегося водителя

В Улан-Удэ сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии задержали водителя, скрывшегося с места наезда на пешехода. Помощь в установлении личности нарушителя оказал очевидец ДТП, сообщили в МВД по Бурятии.В воскресенье днем водитель автомобиля «Лексус RX300» при выезде со двора дома №1 по ул. Путейской на улицу Добролюбова вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 69-летнюю женщину, после чего с места аварии скрылся.Очевидец событий, увидев, что автомобилист не остановился и не оказал помощи пострадавшей, организовал преследование. В районе гаражей на улице Сенчихина он попытался заблокировать внедорожник, однако нарушителю удалось скрыться. Тогда свидетель ДТП позвонил в Госавтоинспекцию и дал подробное описание автомобиля и самого водителя.«Я обратил внимание, что на «Лексусе» отсутствовали государственные регистрационные знаки, поэтому незамедлительно бросился в погоню. Кроме того, я увидел, что пострадавшая женщина самостоятельно встала и ей оказывают помощь другие свидетели произошедшего», - добавил улан-удэнец.Свой поступок он не считает героическим, но очень рад, что его действия помогли задержать недобросовестного водителя.Двадцатидвухлетний горожанин, находившийся за рулем иномарки, свои действия объяснил испугом, так как ранее не попадал в такие ситуации.Установлено, что молодой человек имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение он получил полгода назад. За оставление места ДТП в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КРФ об АП. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция выражает благодарность гражданину за проявленное неравнодушие и помощь в задержании нарушителя.Фото: ГИБДД