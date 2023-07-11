Общество 11.07.2023 в 15:58

В России возобновили печать банкнот номиналом в 5 и 10 рублей

Центробанк напоминает: эти банкноты являются законным средством платежа
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Текст: Номер один
В России возобновили печать банкнот номиналом в 5 и 10 рублей
Банк России возобновил печать банкнот в 5 и 10 рублей после перерыва в несколько лет. В нулевые годы эти купюры пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому было решено постепенно заменить их на более долговечные монеты. Теперь же банкноты дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы, сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

Печать стала вновь выгодной. Однако речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении.

Купюры в 5 и 10 рублей уже выпустили в оборот. Из-за того, что эти банкноты пока еще редко встречаются в обращении, сейчас могут возникать единичные случаи отказа кассиров или предпринимателей в их приеме при оплате товаров и услуг.

«Сегодня в наличном денежном обороте используются банкноты девяти номиналов: 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Все они являются законным средством платежа. Их обязаны принимать не только при оплате любых товаров и услуг, но и для зачисления на счета, а также для переводов по стране», — отметила Светлана Орлова, заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России.

Вся информация о банкнотах и монетах Банка России есть на официальном сайте регулятора. Дополнительно информацию о банкнотах, которые находятся в обращении, можно узнать в мобильном приложении «Банкноты Банка России».





Фото: Банк России
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