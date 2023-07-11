В Бурятии чиновник уволен за езду «под кайфом»

Глава Бурятии поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова. Он был задержан правоохранительными органами за езду в наркотическом опьянении, сообщил телеграмм-канал правительства республики.Подробности не уточняются. Однако, это, пожалуй, первый инцидент такого рода. В состоянии алкогольного опьянения руководители различного уровня в Бурятии за рулем задерживались и увольнялись. А вот с наркотиками чиновники не попадались.Батор Цыренжапов родился 15 июля 1979 года. В 2003 году с отличием окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Физика». Позже работал доцентом кафедры физики ВСГУТУ. Затем пришёл в министерство образования Бурятии, где работал в отделе контроля качества образования комитета по надзору и контролю в сфере образования.В 2013 году прошел повышение квалификации в РАНХиГС при президенте РФ по теме «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». Позже возглавил комитет по надзору и контролю в сфере образования. В 2022 году был назначен врио заместителя министра образования – председателем комитета общего и дополнительного образования.Фото: egov-buryatia.ru