Общество 12.07.2023 в 09:00

Бурятская Венеция

Весь июль в Бурятии слышны тревожные новости о потопах и наводнениях
A- A+
Текст: Номер один
Бурятская Венеция

С природной стихией совладать действительно сложно, а вот массовые аварии по вине подрядчиков уже начинают напрягать.

Складывается ощущение, что улан-удэнские подрядчики из года в год делая ремонт, работают вслепую. Ну или специально постоянно повреждают трубопроводы. После чего на улицах города появляются мощные гейзеры, красивые водопады и даже появляются каналы рек, по которым приходится плавать людям и автомобилям. Плюс обычные дожди из года в года превращают Улан-Удэ в одну большую лужу, из-за отсутствия нормальных «ливневок».

Может мы чего-то не знаем? И есть тайный план, согласно которому Улан-Удэ вскоре превратится в город на реке? В Бурятской Венеции автомобилисты больше не будут жаловаться на поломки, потому что пересядут на лодки. А жители города будут хвастаться перед жителями других регионов снимками с живописными видами каналов. Даже выезжать за границу никому не придется.

Осталось лишь дождаться затяжных ливней и еще с десяток таких же коммунальных аварий. И дело в шляпе.

 

Теги
карикатура

Все новости

В Бичуре горел склад магазина смешанных товаров
12.07.2023 в 17:25
Вадим Бредний создает народный штаб
12.07.2023 в 17:12
«Мамочка, я хочу домой»
12.07.2023 в 16:49
В Бурятии за шесть месяцев на дорогах погибли 53 человека
12.07.2023 в 16:20
МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии
12.07.2023 в 15:28
Власти Бурятии бьют тревогу после трагедий на воде
12.07.2023 в 15:18
Расценки на изготовление и размещение агитационных материалов
12.07.2023 в 14:09
В Улан-Удэ мужиков стали грабить девушки средь бела дня
12.07.2023 в 12:57
В Бурятии прокуратура взяла под контроль ситуацию с паводком
12.07.2023 в 12:42
В Улан-Удэ демонтируют подпорную стенку на проспекте 50-летия Октября
12.07.2023 в 12:27
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июля

Читайте также
В Бичуре горел склад магазина смешанных товаров
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание
12.07.2023 в 17:25
Вадим Бредний создает народный штаб
Жители Шишковки вместе со своим депутатом будут контролировать ход реконструкции теплотрассы № 3
12.07.2023 в 17:12
«Мамочка, я хочу домой»
Жительница Новосибирска три года пытается вернуть дочь, вывезенную экс-супругом на Украину
12.07.2023 в 16:49
В Бурятии за шесть месяцев на дорогах погибли 53 человека
В республике пьют, как водители машин, так и пешеходы, а нарушения ПДД стали причиной 388 ДТП из 451
12.07.2023 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru