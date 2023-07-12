Бурятская Венеция

С природной стихией совладать действительно сложно, а вот массовые аварии по вине подрядчиков уже начинают напрягать.

Складывается ощущение, что улан-удэнские подрядчики из года в год делая ремонт, работают вслепую. Ну или специально постоянно повреждают трубопроводы. После чего на улицах города появляются мощные гейзеры, красивые водопады и даже появляются каналы рек, по которым приходится плавать людям и автомобилям. Плюс обычные дожди из года в года превращают Улан-Удэ в одну большую лужу, из-за отсутствия нормальных «ливневок».

Может мы чего-то не знаем? И есть тайный план, согласно которому Улан-Удэ вскоре превратится в город на реке? В Бурятской Венеции автомобилисты больше не будут жаловаться на поломки, потому что пересядут на лодки. А жители города будут хвастаться перед жителями других регионов снимками с живописными видами каналов. Даже выезжать за границу никому не придется.

Осталось лишь дождаться затяжных ливней и еще с десяток таких же коммунальных аварий. И дело в шляпе.