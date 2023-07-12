В Улан-Удэ осужден убийца матери

В Улан-Удэ 34-летний ранее судимый горожанин признан виновным в убийстве собственной матери, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Приговором суда убийце назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режимаМужчина проживал в квартире на улице Пушкина города Улан-Удэ вместе с пожилой матерью и сожительницей. В конце февраля нынешнего года они втроем непрерывно в течение нескольких дней употребляли спиртные напитки. В этот промежуток времени между родственниками на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой мужчина взял отвертку и нанес острым концом матери несколько десятков ударов по различным частям тела, в основном - по левой ноге. Спустя несколько часов от полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Суд также удовлетворил иск потерпевшего - близкого родственника покойной, о взыскании с осужденного 1 млн рублей в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда.Фото:buryatia.sledcom.ru