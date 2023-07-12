В Бурятии перевернулась «вахтовка» ЗИЛ-131

В Бурятии накануне вечером около 21:00 в Кабанском районе 46-летний водитель автомобиля ЗИЛ-131, следуя по федеральной автотрассе Иркутск –Чита (Байкал), в 24-х километрах от поселка Выдрино не справился с управлением и съехал с дороги.Машина опрокинулась, сообщили в республиканской ГИБДД.В результате ДТП водитель и семь пассажиров «вахтовки» получили травмы. 35-летний пассажир госпитализирован в больницу, остальные участники ДТП осмотрены и отпущены домой после оказания медицинской помощи.Фото: ГИБДД