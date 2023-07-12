В Улан-Удэ мужиков стали грабить девушки средь бела дня

В Улан-Удэ вчера днем в Октябрьском районе к патрулю вневедомственной охраны обратился прохожий, который рассказал о том, что его только что ограбили. Посадив мужчину на борт служебного автомобиля, группа задержания приступила к отработке ближайших улиц, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Потерпевший рассказал, что у него отобрала сотовый телефон одна из девушек, с которыми он выпивал. Вскоре на улице Кольцова были замечены две девушки, которых мужчина сразу же опознал. Остановив подозреваемых, росгвардейцы проверили у них документы и попросили показать содержимое своих карманов и сумки, однако краденого телефона там не было. Для дальнейшего разбирательства было принято решение доставить всех в отдел полиции.По дороге одна из девушек попыталась незаметно извлечь сотовый телефон из-под одежды и спрятать его под сиденье служебного автомобиля. Это заметил старший группы задержания вневедомственной охраны. Позже украденный гаджет стоимостью 3,5 тыс рублей был изъят и возвращен владельцу.Задержанная, ранее не судимая 26-летняя жительница Улан-Удэ, доставлена в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Короче говоря, целый детектив с погоней и изворотливыми грабителями. Правда, не уточняется, каким образом мужчина дал возможность девицам ограбить его. Просто повел себя, как джентльмен?Фото: Росгвардия