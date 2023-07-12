Вадим Бредний создает народный штаб

Микрорайон, который по праву считался одним из самых обустроенных в Улан-Удэ, сейчас перекопан. Огромная траншея, словно рваная рана, протянулась почти по всей улице Пушкина. Там где были удобные тротуары и озеленение – горы грунта.В прошлом году подрядчик выполнил замену труб на участке от ул. Сенчихина до ул. Юного Коммунара протяженностью 400 метров. Асфальт до сих пор не восстановлен.В этом году работы ведутся на участке 1800 метров и далее – до ТЭЦ-1. Теплотрасса № 3 пересекает улицы Юного Коммунара, Добролюбова, Хоца Намсараева и проспект 50 лет Октября. Эти важные транспортные артерии тоже будут «разрезаны». Прервется даже движение трамваев.На Шишковке уже изменены маршруты пассажирского автотранспорта, привычные схемы проезда. Жители испытывают серьезные неудобства. По пересеченной местности сложнее добираться до работы, до школ и детских садов, до магазинов, поликлиник и других социально значимых учреждений.Но главный вопрос, который волнует всех: возобновится ли в срок горячее водоснабжение? Не будет ли задержки с подачей тепла?- Мы все прошлое лето жили без горячей воды, и этим летом опять то же самое. Воду греем, из-за чего растут счета за электричество. Дороги и тротуары перекопаны, ни пройти, ни проехать. Работают медленно, мало рабочих и техники. Поэтому мы обратились к своему депутату Вадиму Бредний, – говорит пенсионерка Галина Воропай.Депутат сразу откликнулся. Проблему он знает не понаслышке, ведь и офис компании «Титан» находится на Шишковке.- Теплотрасса не ремонтировалась более 50 лет, реконструкция необходима для безаварийной работы в зимнее время. А также - для подключения к центральному отоплению и горячему водоснабжению поселка Стеклозавод. При вскрытии трассы мы видим, что местами металл на трубах превратился в фольгу, множество свищей, – отметил депутат.В то же время Вадим Бредний убежден, что темпы работ на теплотрассе № 3 нужно значительно ускорить.- Я сам построил уже немало объектов и знаю, что такое график и сроки. Долгое время на теплотрассе не было видно бетонных конструкций, труб и других материалов. Сегодня они подвезены. Настаиваю, чтобы работы выполнялись в две смены - полный световой день. Необходимо выставить три дополнительные бригады с автокранами, экскаваторами, квалифицированными сварщиками и бетонщиками. Только так мы сможем выполнить нашу стратегическую цель - подать в сентябре горячую воду и отопление в жилые дома и социальные объекты, – заявил Вадим Бредний.На участке, где работает ТГК-14 (ул. Гагарина, ул. Сенчихина, ул. Коллективная и ул. Революции 1905 года), в ближайшие дни нужно завершить работы и открыть автомобильное движение, настаивает депутат.Вадим Бредний принял решение создать специальный штаб для осуществления депутатского и народного контроля за ходом работ по реконструкции теплотрассы № 3. В него будет стекаться информация о простоях, задержках в работе, повреждении объектов благоустройства, объездных путях, нуждающихся в отсыпке и грейдировании. Депутат будет добиваться оперативной реакции властей.Все желающие включиться в работу народного штаба могут обращаться в общественную приемную депутата Вадима Бредний и на электронную почту